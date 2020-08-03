Ловрен: «Мне очень понравилась «Газпром Арена». Снаружи стадион выглядит как космический корабль»

Знал бы ты Ловрен сколько космически украдено денег на строительстве ?!!!
Новичок «Зенита» Деян Ловрен поделился впечатлениями от посещения домашнего стадиона петербургской команды.
«Мне очень понравилась «Газпром Арена». Я был там впервые. Я играл в России в 2018 году, но не в Санкт-Петербурге. Снаружи стадион выглядит как космический корабль, а изнутри – ещe живописнее. Сейчас я не могу представить, сколько болельщиков не смогут попасть внутрь, но надеюсь, что скоро все они вернутся на трибуны.
Также я посмотрел интерьеры, мне понравились цвета – много голубого. Раздевалка просто фантастическая. Внутри есть всe необходимое, что мы можем и должны использовать. А ещe поле было не внутри стадиона, а снаружи – непривычно для меня. Словом, я впечатлeн», – сказал хорват.
- «Зенит» заплатил «Ливерпулю» за Ловрена 12 миллионов евро. Контракт рассчитан на три года.
- В воскресенье футболист прилетел в Санкт-Петербург. Он выбрал шестой игровой номер.
- Дебютировать за «Зенит» защитник может 7 августа в матче за Суперкубок России против «Локомотива».
Деян Ловрен — о «Газпром Арене» pic.twitter.com/WedpzhljCM— ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 3, 2020