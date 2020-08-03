Ловрен: «Мне очень понравилась «Газпром Арена». Снаружи стадион выглядит как космический корабль»

Новичок «Зенита» Деян Ловрен поделился впечатлениями от посещения домашнего стадиона петербургской команды.

«Мне очень понравилась «Газпром Арена». Я был там впервые. Я играл в России в 2018 году, но не в Санкт-Петербурге. Снаружи стадион выглядит как космический корабль, а изнутри – ещe живописнее. Сейчас я не могу представить, сколько болельщиков не смогут попасть внутрь, но надеюсь, что скоро все они вернутся на трибуны.

Также я посмотрел интерьеры, мне понравились цвета – много голубого. Раздевалка просто фантастическая. Внутри есть всe необходимое, что мы можем и должны использовать. А ещe поле было не внутри стадиона, а снаружи – непривычно для меня. Словом, я впечатлeн», – сказал хорват.

«Зенит» заплатил «Ливерпулю» за Ловрена 12 миллионов евро. Контракт рассчитан на три года.

В воскресенье футболист прилетел в Санкт-Петербург. Он выбрал шестой игровой номер.

Дебютировать за «Зенит» защитник может 7 августа в матче за Суперкубок России против «Локомотива».