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    Ловрен: «Мне очень понравилась «Газпром Арена». Снаружи стадион выглядит как космический корабль»

    Новичок «Зенита» Деян Ловрен поделился впечатлениями от посещения домашнего стадиона петербургской команды.

    «Мне очень понравилась «Газпром Арена». Я был там впервые. Я играл в России в 2018 году, но не в Санкт-Петербурге. Снаружи стадион выглядит как космический корабль, а изнутри – ещe живописнее. Сейчас я не могу представить, сколько болельщиков не смогут попасть внутрь, но надеюсь, что скоро все они вернутся на трибуны.

    Также я посмотрел интерьеры, мне понравились цвета – много голубого. Раздевалка просто фантастическая. Внутри есть всe необходимое, что мы можем и должны использовать. А ещe поле было не внутри стадиона, а снаружи – непривычно для меня. Словом, я впечатлeн», – сказал хорват.

    • «Зенит» заплатил «Ливерпулю» за Ловрена 12 миллионов евро. Контракт рассчитан на три года.
    • В воскресенье футболист прилетел в Санкт-Петербург. Он выбрал шестой игровой номер.
    • Дебютировать за «Зенит» защитник может 7 августа в матче за Суперкубок России против «Локомотива».

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    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +4546

      САДЫЧОК 17 минут назад

      Знал бы ты Ловрен сколько космически украдено денег на строительстве ?!!!

      0
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      Рейтинг: +1361

      Питерский князь 25 минут назад

      Мясные бы сказали, судей надо межгалактических купить.
      =)))

      1
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      Рейтинг: +1361

      Питерский князь 26 минут назад

      Так что братва, выходим на новый уровень, будем играть в межгалаксический футбол, все готово!!!
      =)))

      1
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      Рейтинг: +5487

      alarm 32 минуты назад

      не то что картонная коробка хряков, на подступах которой велики шансы наступить в навоз!

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