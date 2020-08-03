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  • Ловрен: «Мне очень понравилась «Газпром Арена». Снаружи стадион выглядит как космический корабль»

Ловрен: «Мне очень понравилась «Газпром Арена». Снаружи стадион выглядит как космический корабль»

3 августа 2020, 22:57
27

Новичок «Зенита» Деян Ловрен поделился впечатлениями от посещения домашнего стадиона петербургской команды.

«Мне очень понравилась «Газпром Арена». Я был там впервые. Я играл в России в 2018 году, но не в Санкт-Петербурге. Снаружи стадион выглядит как космический корабль, а изнутри – ещe живописнее. Сейчас я не могу представить, сколько болельщиков не смогут попасть внутрь, но надеюсь, что скоро все они вернутся на трибуны.

Также я посмотрел интерьеры, мне понравились цвета – много голубого. Раздевалка просто фантастическая. Внутри есть всe необходимое, что мы можем и должны использовать. А ещe поле было не внутри стадиона, а снаружи – непривычно для меня. Словом, я впечатлeн», – сказал хорват.

  • «Зенит» заплатил «Ливерпулю» за Ловрена 12 миллионов евро. Контракт рассчитан на три года.
  • В воскресенье футболист прилетел в Санкт-Петербург. Он выбрал шестой игровой номер.
  • Дебютировать за «Зенит» защитник может 7 августа в матче за Суперкубок России против «Локомотива».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Ловрен Деян
Комментарии (27)
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САДЫЧОК
1596485857
Знал бы ты Ловрен сколько космически украдено денег на строительстве ?!!!
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Просто-333
1596516400
по стоимости тоже, как звездолёт...
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Hektor 84
1596516981
Шлюба проведет тебе экскурсию с асмуном
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mamba9090909
1596517734
О! Набежали, озабоченные и бухгалтеры.))
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_Marqella_
1596519714
Круто,впечатляет...не то что открывашка за 5 копеек...Особенно впечатляет поздней осенью,зимой,на улице -10-15, на трибуне спокойно можно сидеть в лёгкой блузке,подсветка стадиона тоже очень круто....Зенит лучший !!!!
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serhio80
1596523145
А в раздевалку зайдешь) там шлюба с азмуном)
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paracetamol
1596523711
В Ливере стадиончик старенький, а у нас лучший в Еуропе!
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dim29
1596528108
Самое главное он сразу просёк,так сказать гарно хлопец-,,много голубого(и что не менее важно),есть всe необходимое, что мы можем и должны использовать. ,,
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neveldomha
1596534837
Ну все набежали озабоченные хряки. Не знаю как хряки днем ходят в хорошую погоду. Небо то голубое. Это же не порядок. А в море то и вовсе не заходят, боятся подмочить свою хрякорепутацию.
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