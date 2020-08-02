Медведев – о задачах Аршавина: «Пирамида молодежного футбола должна ежегодно давать несколько игроков для основы»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал назначение Андрея Аршавина на пост директора департамента по развитию молодежного футбола.

«В департамент по развитию молодежного футбола входят академия, молодежная команда и «Зенит-2». Это большая структура, которая требует разделения спортивной и административно-хозяйственных функций. Андрей будет полностью сосредоточен на спортивных вопросах.

Пирамида молодежного футбола должна ежегодно давать несколько игроков для основы, как это происходит в «Аяксе», «Баварии» и «Барселоне». Потом эти футболисты не только могут играть основе, но и приобретают высокую рыночную стоимость.

Что касается разговоров о том, что Аршавин может стать преемником Хавьера Рибалты, нынешний спортивный директор пока никуда не уходит и уходить не собирается. Футболисты из молодежного состава и «Зенита-2» попадают в поле зрения основной команды. Аршавину и Рибалте предстоит много взаимодействовать по этой части клубной пирамиды.

Андрей вдумчиво подходил к принятию решения. Он выполнил все обязательства перед «Матч ТВ», поработал тренером одного из возрастов академии, познакомился с главным тренером академии. Аршавин отлично представляет себе фронт работы», – сказал Медведев.