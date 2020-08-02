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    Медведев – о задачах Аршавина: «Пирамида молодежного футбола должна ежегодно давать несколько игроков для основы»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал назначение Андрея Аршавина на пост директора департамента по развитию молодежного футбола.

    «В департамент по развитию молодежного футбола входят академия, молодежная команда и «Зенит-2». Это большая структура, которая требует разделения спортивной и административно-хозяйственных функций. Андрей будет полностью сосредоточен на спортивных вопросах.

    Пирамида молодежного футбола должна ежегодно давать несколько игроков для основы, как это происходит в «Аяксе», «Баварии» и «Барселоне». Потом эти футболисты не только могут играть основе, но и приобретают высокую рыночную стоимость.

    Что касается разговоров о том, что Аршавин может стать преемником Хавьера Рибалты, нынешний спортивный директор пока никуда не уходит и уходить не собирается. Футболисты из молодежного состава и «Зенита-2» попадают в поле зрения основной команды. Аршавину и Рибалте предстоит много взаимодействовать по этой части клубной пирамиды.

    Андрей вдумчиво подходил к принятию решения. Он выполнил все обязательства перед «Матч ТВ», поработал тренером одного из возрастов академии, познакомился с главным тренером академии. Аршавин отлично представляет себе фронт работы», – сказал Медведев.

    • Аршавин завершил профессиональную карьеру в 2018 году.
    • После этого он тренировал команду «Зенита» 2004 года рождения и работал советником генерального директора по молодежному футболу.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    02.08.2020 22:56
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1464

      Гавроша 2 минуты назад

      Не верю я в аршавина, лучше бы управленца взяли.

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      Рейтинг: +5473

      ivany4 41 минуту назад

      Видимо Медведев забыл, чем заканчивают пирамиды в России.)
      Расслабились однако.))
      Планы хорошие, вот только воплощать их, на мой взгляд, сможет прожженный управленец в первую очередь, а потом уже спортивная составляющая.

      0
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      Рейтинг: +383

      Nayturs 43 минуты назад

      Да дают у нас спортшколы и академии игроков для взрослых команд ежегодно, только большим клубам они не нужны. Все просто после академии выходит игрок потенциально готовый играть в первой команде, но тренер редко берет на себя ответственность и ставит их на игру, потому что опытный игрок допустит меньше ошибок и команда наберёт больше очков. В этом отношении хорош был Семин, его авторитет помогал ему ставить в команду молодых игроков

      1
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      Рейтинг: +1466

      Semenycch 1 час назад

      Выдумали для Аршавина должность, чтобы он поменьше мелькал на ТВ?

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