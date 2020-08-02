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  • Медведев – о задачах Аршавина: «Пирамида молодежного футбола должна ежегодно давать несколько игроков для основы»

Медведев – о задачах Аршавина: «Пирамида молодежного футбола должна ежегодно давать несколько игроков для основы»

2 августа 2020, 22:56
19

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал назначение Андрея Аршавина на пост директора департамента по развитию молодежного футбола.

«В департамент по развитию молодежного футбола входят академия, молодежная команда и «Зенит-2». Это большая структура, которая требует разделения спортивной и административно-хозяйственных функций. Андрей будет полностью сосредоточен на спортивных вопросах.

Пирамида молодежного футбола должна ежегодно давать несколько игроков для основы, как это происходит в «Аяксе», «Баварии» и «Барселоне». Потом эти футболисты не только могут играть основе, но и приобретают высокую рыночную стоимость.

Что касается разговоров о том, что Аршавин может стать преемником Хавьера Рибалты, нынешний спортивный директор пока никуда не уходит и уходить не собирается. Футболисты из молодежного состава и «Зенита-2» попадают в поле зрения основной команды. Аршавину и Рибалте предстоит много взаимодействовать по этой части клубной пирамиды.

Андрей вдумчиво подходил к принятию решения. Он выполнил все обязательства перед «Матч ТВ», поработал тренером одного из возрастов академии, познакомился с главным тренером академии. Аршавин отлично представляет себе фронт работы», – сказал Медведев.

  • Аршавин завершил профессиональную карьеру в 2018 году.
  • После этого он тренировал команду «Зенита» 2004 года рождения и работал советником генерального директора по молодежному футболу.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Медведев Александр
Комментарии (19)
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Nayturs
1596399993
Да дают у нас спортшколы и академии игроков для взрослых команд ежегодно, только большим клубам они не нужны. Все просто после академии выходит игрок потенциально готовый играть в первой команде, но тренер редко берет на себя ответственность и ставит их на игру, потому что опытный игрок допустит меньше ошибок и команда наберёт больше очков. В этом отношении хорош был Семин, его авторитет помогал ему ставить в команду молодых игроков
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ivany4
1596400067
Видимо Медведев забыл, чем заканчивают пирамиды в России.) Расслабились однако.)) Планы хорошие, вот только воплощать их, на мой взгляд, сможет прожженный управленец в первую очередь, а потом уже спортивная составляющая.
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zxc-1168
1596413091
Аршавин талантлив во всём, удачи!
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mutabor0992
1596415587
Пирамида это как МММ???А медвед помнит чем все закончилось?
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Дядя Серёжа
1596419592
За пирамидами в Египет...
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Соарес
1596431977
Будет воспитывать маленьких членов
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Garrincha58
1596433476
пока вся система не изменится ни какие Аршавины и тд и тп ничего не изменят пацанов с 5-6 лет должны готовить специалисты а не школьные физруки получающие маленькие зарплаты у нас миллионы платят тем кому и не за что а те кто трудится копейки вот в чём разница и уже когда научимся оценивать труд футболистов по заслугам а не по пиарам за что такая зарплата у Кокорина и у Дзюбы или ещё примеров масса московские команды и Зенит избаловали игроков большими деньгами а толку ноль в еврокубках обоси...ются каждый год а за продление контрактов каждый просит и подъёмные и увеличение денег
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Mister_Tomsk
1596434518
а по моему Андрюхе просто нужно попробовать себя в тренерской работе, сидит на лавочке, и кидается чипсами со психу в игроков.
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Hektor 84
1596479981
А кого он сменил на этом посту? Газпром всех на трубу сажает?
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