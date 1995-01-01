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    Евсеев: «Газизов не боится ответственности в трансферах. У него глаз хороший на игроков»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев охарактеризовал генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова. До июля он занимал аналогичную должность в Уфе.

    «Газизов не боится брать ответственность в трансферных вопросах. Получается, у него глаз хороший на футболистов. Это проявилось в случае с Александром Зинченко. Юрий Гаврилов его предлагал футбольным школам Москвы, но игрок оказался в «Уфе».

    На месте Газизова я бы взял в «Спартак» Остона Урунова и Джемала Табидзе», – сказал Евсеев в беседе с Нобелем Арустамяном.

    • «Спартак» назначил Газизова в июле.
    • Евсеев ранее играл за «Спартак».
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

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    Источник: Rutube

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