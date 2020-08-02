Евсеев: «Газизов не боится ответственности в трансферах. У него глаз хороший на игроков»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев охарактеризовал генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова. До июля он занимал аналогичную должность в Уфе.

«Газизов не боится брать ответственность в трансферных вопросах. Получается, у него глаз хороший на футболистов. Это проявилось в случае с Александром Зинченко. Юрий Гаврилов его предлагал футбольным школам Москвы, но игрок оказался в «Уфе».

На месте Газизова я бы взял в «Спартак» Остона Урунова и Джемала Табидзе», – сказал Евсеев в беседе с Нобелем Арустамяном.