Газизов: «Надо спрашивать у руководства «Химок», почему они назначили Гунько»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал назначение на пост главного тренера «Химок» Дмитрия Гунько. До назначения в Подмосковье он работал в системе москвичей.
«Для меня почeтно, что Гунько ушeл в «Химки». Это большой вызов, такое надо принимать. Почему именно он, это надо спрашивать у руководства «Химок».
Что касается возможных аренд Георгия Мелкадзе и Александра Ломовицкого в этот клуб, то они ровно с такой же вероятностью могут уйти и в другой клуб РПЛ», – сказал Газизов.
- Сегодня, 1 августа, «Химки» объявили об уходе с поста главного тренера Сергея Юрана.
- Гунько всю тренерскую карьеру провел в системе «Спартака», в 2014 году он возглавлял первую команду.
- «Химки» стартуют в РПЛ 8 августа домашним матчем с ЦСКА.
Источник: «Чемпионат»