Газизов: «Надо спрашивать у руководства «Химок», почему они назначили Гунько»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал назначение на пост главного тренера «Химок» Дмитрия Гунько. До назначения в Подмосковье он работал в системе москвичей.

«Для меня почeтно, что Гунько ушeл в «Химки». Это большой вызов, такое надо принимать. Почему именно он, это надо спрашивать у руководства «Химок».

Что касается возможных аренд Георгия Мелкадзе и Александра Ломовицкого в этот клуб, то они ровно с такой же вероятностью могут уйти и в другой клуб РПЛ», – сказал Газизов.