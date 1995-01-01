Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    Газизов: «Надо спрашивать у руководства «Химок», почему они назначили Гунько»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал назначение на пост главного тренера «Химок» Дмитрия Гунько. До назначения в Подмосковье он работал в системе москвичей.

    «Для меня почeтно, что Гунько ушeл в «Химки». Это большой вызов, такое надо принимать. Почему именно он, это надо спрашивать у руководства «Химок».

    Что касается возможных аренд Георгия Мелкадзе и Александра Ломовицкого в этот клуб, то они ровно с такой же вероятностью могут уйти и в другой клуб РПЛ», – сказал Газизов.

    • Сегодня, 1 августа, «Химки» объявили об уходе с поста главного тренера Сергея Юрана.
    • Гунько всю тренерскую карьеру провел в системе «Спартака», в 2014 году он возглавлял первую команду.
    • «Химки» стартуют в РПЛ 8 августа домашним матчем с ЦСКА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:07
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17785

      DOCTOR PENALTY 56 минут назад

      Юранизация Химок отменяется, будет гунизация!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Бывший спартаковец 1 час назад

      Федун назначил своего карманного тренера, да и задача у него не сложная - предоставить сартаку 6 очков!

      А рыла делают вид, что они не при чем!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1857

      Genz 2 часа назад

      Газизов: «Надо спрашивать у руководства «Химок», почему они назначили Гунько»
      Путин: " Надо спрашивать у народа России, почему президентом меня выбирают и выбирают"

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      Бывший спартаковец > Genz 1 час назад

      Тут есть и разница - путин ввергает народ в нищету, а федун кормит химки. Хотя есть и параллели.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2485

      afw13 > Бывший спартаковец 1 час назад

      ты по ходу в нищете не жил если такую чушь несешь, в 90-е наверное еще пешком под стол ходил, не помнишь ничего.

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78255
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru