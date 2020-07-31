Широков и Ширко – претенденты на пост спортивного директора «Химок»

«Химки» продолжают формировать административный штаб на новый сезон. Спортивным директором может стать бывший футболист клуба Роман Широков, информирует бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.

Также на пост претендует бывший футболист «Спартака» Александр Ширко. Новый спортивный директор «Химок» будет контролировать селекцию клуба.