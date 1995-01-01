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    Широков и Ширко – претенденты на пост спортивного директора «Химок»

    «Химки» продолжают формировать административный штаб на новый сезон. Спортивным директором может стать бывший футболист клуба Роман Широков, информирует бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.

    Также на пост претендует бывший футболист «Спартака» Александр Ширко. Новый спортивный директор «Химок» будет контролировать селекцию клуба.

    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
    • «Химки» в прошлом сезоне заняли второе место в ФНЛ.
    • Широков ранее занимал административный пост в «Динамо».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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