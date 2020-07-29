Metaratings: Широков может стать новым генеральным директором «Химок»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков может стать генеральным директором «Химок».
Вскоре Василий Иванов покинет пост, после чего он станет вакантным.
Основной претендент на должность – Роман Широков, ранее выступавший в составе клуба.
Альтернативный вариант – генеральный директор «Арены Химки» Александр Зайцев.
- «Химки» заняли второе место в турнирной таблице ФНЛ, а также дошли до финала Кубка России.
- Ранее Широков работал спортивным директором «Динамо».
Источник: Metaratings
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