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    Metaratings: Широков может стать новым генеральным директором «Химок»

    Экс-полузащитник сборной России Роман Широков может стать генеральным директором «Химок».

    Вскоре Василий Иванов покинет пост, после чего он станет вакантным.

    Основной претендент на должность – Роман Широков, ранее выступавший в составе клуба.

    Альтернативный вариант – генеральный директор «Арены Химки» Александр Зайцев.

    • «Химки» заняли второе место в турнирной таблице ФНЛ, а также дошли до финала Кубка России.
    • Ранее Широков работал спортивным директором «Динамо».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +17742

      DOCTOR PENALTY 5 минут назад

      Динамо уе**л, теперь очередь за Химками? С характером Широкова только охранником работать.

      1
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      Рейтинг: +10874

      Garrincha58 6 минут назад

      зачем ему это на ТВ теплее и удобнее

      0
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