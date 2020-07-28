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    Моратти: «Отец Месси купил дом рядом с офисом «Интера». Надеюсь, это что-то значит»

    Бывший владелец «Интера» Массимо Моратти надеется, что клуб подпишет Лионеля Месси, нападающего «Барселоны». Жильем в Милане обзавелся отец игрока.

    «В футболе мечты сбываются. Папа Месси купил жилье рядом с офисом «Интера». Надеюсь, это что-то значит. Ему нужно пройти несколько шагов, чтобы подписать контракт», – цитирует Моратти La Gazzetta dello Sport.

    • По окончании следующего сезона контракт игрока с «Барсой» истечет и он станет свободным агентом.
    • «Интер» в Серии А идет вторым.
    • «Интер» планирует подписать Месси в следующем году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 22:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4421

      Hektor 84 33 минуты назад

      Был бы Моратти до сих пор у руля Интера он бы точно Месси купил бы))) не упустил момент

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