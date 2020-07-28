Моратти: «Отец Месси купил дом рядом с офисом «Интера». Надеюсь, это что-то значит»

Бывший владелец «Интера» Массимо Моратти надеется, что клуб подпишет Лионеля Месси, нападающего «Барселоны». Жильем в Милане обзавелся отец игрока.

«В футболе мечты сбываются. Папа Месси купил жилье рядом с офисом «Интера». Надеюсь, это что-то значит. Ему нужно пройти несколько шагов, чтобы подписать контракт», – цитирует Моратти La Gazzetta dello Sport.