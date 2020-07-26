Алексей Миранчук хочет получить в Серии А четырехлетний контракт с зарплатой в 2 миллиона

Стали известны условия контракта, на которых полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук готов перейти в клуб Серии А.
По информации «Спорт-Экспресс», игрок хотел бы получить контракт на четыре года с годовой зарплатой не менее 2 миллионов евро.
На Миранчука претендуют «Милан», «Фиорентина», «Аталанта» и «Лацио». Сообщалось, что сейчас переговоры с футболистом ведут миланцы.
- Полузащитник сыграл в этом сезоне за «Локомотив» 32 матча, забив 16 мячей и сделав пять ассистов.
- Его рыночная стоимость – 14,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»