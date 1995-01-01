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    Алексей Миранчук хочет получить в Серии А четырехлетний контракт с зарплатой в 2 миллиона

    Стали известны условия контракта, на которых полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук готов перейти в клуб Серии А.

    По информации «Спорт-Экспресс», игрок хотел бы получить контракт на четыре года с годовой зарплатой не менее 2 миллионов евро.

    На Миранчука претендуют «Милан», «Фиорентина», «Аталанта» и «Лацио». Сообщалось, что сейчас переговоры с футболистом ведут миланцы.

    • Полузащитник сыграл в этом сезоне за «Локомотив» 32 матча, забив 16 мячей и сделав пять ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 14,5 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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