Алексей Миранчук хочет получить в Серии А четырехлетний контракт с зарплатой в 2 миллиона

Стали известны условия контракта, на которых полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук готов перейти в клуб Серии А.

По информации «Спорт-Экспресс», игрок хотел бы получить контракт на четыре года с годовой зарплатой не менее 2 миллионов евро.

На Миранчука претендуют «Милан», «Фиорентина», «Аталанта» и «Лацио». Сообщалось, что сейчас переговоры с футболистом ведут миланцы.