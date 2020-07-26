Точилин: «Зенит» обошел конкурентов по РПЛ на одной ноге; борьбу за выживание предрешил несчастный случай»

Александр Точилин, по ходу прошлого сезона РПЛ работавший главным тренером «Сочи», оценил итоги чемпионата. У него нет сомнений, что «Зенит» заслуженно взял второй титул подряд.

«У чемпионата были сложности, связанные с коронавирусом и всей сопутствующей неразберихой. Но чемпионом по праву стал «Зенит», который на одной ноге обошел всех конкурентов. Понятно, что еврокубки – это другой уровень в отличие от РПЛ, но думаю, что «Зенит» еще усилит свой состав, чтобы решать задачи в Лиге чемпионов.

Второе и третье места «Локомотива» и «Краснодара» тоже закономерны, а вот что касается борьбы за выживание, то кто-то может говорить о справедливости, кто-то, наоборот, о несправедливости, ведь на тот же «Оренбург» очень сильно повлиял коронавирус. Можно сказать, что несчастный случай все предрешил. По совокупности чемпионат вышел неоднозначным», – считает эксперт.