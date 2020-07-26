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    Точилин: «Зенит» обошел конкурентов по РПЛ на одной ноге; борьбу за выживание предрешил несчастный случай»

    Александр Точилин, по ходу прошлого сезона РПЛ работавший главным тренером «Сочи», оценил итоги чемпионата. У него нет сомнений, что «Зенит» заслуженно взял второй титул подряд.

    «У чемпионата были сложности, связанные с коронавирусом и всей сопутствующей неразберихой. Но чемпионом по праву стал «Зенит», который на одной ноге обошел всех конкурентов. Понятно, что еврокубки – это другой уровень в отличие от РПЛ, но думаю, что «Зенит» еще усилит свой состав, чтобы решать задачи в Лиге чемпионов.

    Второе и третье места «Локомотива» и «Краснодара» тоже закономерны, а вот что касается борьбы за выживание, то кто-то может говорить о справедливости, кто-то, наоборот, о несправедливости, ведь на тот же «Оренбург» очень сильно повлиял коронавирус. Можно сказать, что несчастный случай все предрешил. По совокупности чемпионат вышел неоднозначным», – считает эксперт.

    • Точилин покинул «Сочи» в ноябре.
    • «Зенит» второй раз в истории сделал золотой дубль.
    • Следующий сезон РПЛ стартует 8 августа.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1028

      Алехсбургер. 4 минуты назад

      Рыжий всегда говорит по делу,без обиняков...
      Точила,уважуха..
      Только Динамо.!
      Сочи,по сути,тоже Динамо.

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      Рейтинг: +3667

      морозз 7 минут назад

      Я бы сказал Саня по другому ...обошёл не на одной ноге а на одной руке МИЛЛЕРА - это было бы справедливее и соответствовало истине!

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      Рейтинг: +6778

      paracetamol 7 минут назад

      Никчемный тренеришка, физрук!

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