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  • Точилин: «Зенит» обошел конкурентов по РПЛ на одной ноге; борьбу за выживание предрешил несчастный случай»

Точилин: «Зенит» обошел конкурентов по РПЛ на одной ноге; борьбу за выживание предрешил несчастный случай»

26 июля 2020, 15:48
10

Александр Точилин, по ходу прошлого сезона РПЛ работавший главным тренером «Сочи», оценил итоги чемпионата. У него нет сомнений, что «Зенит» заслуженно взял второй титул подряд.

«У чемпионата были сложности, связанные с коронавирусом и всей сопутствующей неразберихой. Но чемпионом по праву стал «Зенит», который на одной ноге обошел всех конкурентов. Понятно, что еврокубки – это другой уровень в отличие от РПЛ, но думаю, что «Зенит» еще усилит свой состав, чтобы решать задачи в Лиге чемпионов.

Второе и третье места «Локомотива» и «Краснодара» тоже закономерны, а вот что касается борьбы за выживание, то кто-то может говорить о справедливости, кто-то, наоборот, о несправедливости, ведь на тот же «Оренбург» очень сильно повлиял коронавирус. Можно сказать, что несчастный случай все предрешил. По совокупности чемпионат вышел неоднозначным», – считает эксперт.

  • Точилин покинул «Сочи» в ноябре.
  • «Зенит» второй раз в истории сделал золотой дубль.
  • Следующий сезон РПЛ стартует 8 августа.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Точилин Александр
Комментарии (10)
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paracetamol
1595769286
Никчемный тренеришка, физрук!
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морозз
1595769299
Я бы сказал Саня по другому ...обошёл не на одной ноге а на одной руке МИЛЛЕРА - это было бы справедливее и соответствовало истине!
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Алехсбургер.
1595769473
Рыжий всегда говорит по делу,без обиняков... Точила,уважуха.. Только Динамо.! Сочи,по сути,тоже Динамо.
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моэм
1595772051
Я бы сказал одной левой ногой...плюс две ноги у судей ...в результате чемпионом России стал трёхногий уродец - мутант... какой РПЛ - такой и чемпион... Дюков.
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Соарес
1595775399
Это называется лизание у газпрома
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Hektor 84
1595779343
На ногах судей шлинит обошел конкурентов
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raritet
1595780202
Кто как бы не стебался по поводу и без повода. Нужно сказать, что не сам Зенит, как команда виновата в слабых выступлениях в Европе, а вся система Российского чемпионата: ментальность игроков, отсутствие здоровой конкуренции, слабая ротация составов, невозможность молодым талантам подниматься через денежное сито , коррумпированность . .. Допустим, что сегодня чемпион Спартак, ЦСКА или Краснодар. И что ? Они намного лучше выступят в Европе? Так какого?////
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_Marqella_
1595811614
Хороший игрок был, во времена сильного Динамо, хоть и рыжий, так то я рыжих недолюбливаю....а сказал всё по делу...)) мне ещё в детстве говорили не доверяй рыжим и усатым...обманут...)))
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Павелий
1595853079
Это не Зенит всех обошёл, это Газпром всех навертел на одном детородном органе. Газпромовский РФС, газпромовская РПЛ, газпромовский судейский корпус и газпромовский ВАР. Можно и не играть следующий розыгрыш, а сразу объявить тройку: Зенит, Сочи (=Зенит-3) и Оренбург (=Зенит-4), который вернут в очередной раз не по спортивному принципу, как уже делалось в прошлые года с зенитовскими командами.
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