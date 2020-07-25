У Мбаппе растяжение связок голеностопа. Он пропустит не менее двух недель

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прошел в субботу утром медицинское обследование.

У 21-летнего футболиста диагностировали серьезное растяжение связок голеностопа.

Ожидается, что французский форвард пропустит не менее двух недель, однако точные сроки восстановления станут известны позднее.

Таким образом, Мбаппе точно не сыграет в финале Кубка французской лиги против «Лиона» (31 июля), его участие в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (12 августа) пока под вопросом.

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