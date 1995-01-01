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    У Мбаппе растяжение связок голеностопа. Он пропустит не менее двух недель

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прошел в субботу утром медицинское обследование.

    У 21-летнего футболиста диагностировали серьезное растяжение связок голеностопа.

    Ожидается, что французский форвард пропустит не менее двух недель, однако точные сроки восстановления станут известны позднее.

    Таким образом, Мбаппе точно не сыграет в финале Кубка французской лиги против «Лиона» (31 июля), его участие в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (12 августа) пока под вопросом.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 15:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5126

      серега кашин 1 час назад

      а истерия то сразу какая была, даже президента франции приписали

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