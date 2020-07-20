Месси в седьмой раз стал лучшим бомбардиром Примеры. Это новый рекорд

Капитан «Барселоны» Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах завершившегося розыгрыша Примеры.

Это лучший результат в лиге. Аргентинец в седьмой раз в карьере стал лучшим бомбардиром испанского чемпионата и получит за это «Трофей Пичичи».

Месси стал рекордсменом по числу таких наград. Ранее он делил рекорд с Тельмо Саррой.

33-летний нападающий всю карьеру провел в «Барсе». Его контракт с клубом истекает следующим летом.

Месси сделал 21 ассист в сезоне. Это лучший результат в топ-5 лиг за десять лет