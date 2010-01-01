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    Месси в седьмой раз стал лучшим бомбардиром Примеры. Это новый рекорд

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах завершившегося розыгрыша Примеры.

    Это лучший результат в лиге. Аргентинец в седьмой раз в карьере стал лучшим бомбардиром испанского чемпионата и получит за это «Трофей Пичичи».

    Месси стал рекордсменом по числу таких наград. Ранее он делил рекорд с Тельмо Саррой.

    33-летний нападающий всю карьеру провел в «Барсе». Его контракт с клубом истекает следующим летом.

    Месси сделал 21 ассист в сезоне. Это лучший результат в топ-5 лиг за десять лет

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:52
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +49

      Спартак гуно знают все 17 минут назад

      Барса уже не та, и Месси сдулся.
      И так и не стал чемпионом мира в составе сборной.
      =)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3169

      playsh 49 минут назад

      Просто молодец,тут не поспоришь.

      0
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