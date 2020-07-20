Месси сделал 21 ассист в сезоне. Это лучший результат в топ-5 лиг за десять лет

В 38-м туре Примеры форвард «Барселоны» Лионель Месси в матче с «Алавесом» отметился дублем и сделал голевую передачу.

Для аргентинца этот пас стал 21-м ассистом в текущем сезоне Примеры. По этому показателю он сравнялся с нападающим «Баварии» Томасом Мюллером.

За последние 10 лет никто в топ-5 лиг не делал больше голевых передач в течение одного сезона.