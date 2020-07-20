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    Месси сделал 21 ассист в сезоне. Это лучший результат в топ-5 лиг за десять лет

    В 38-м туре Примеры форвард «Барселоны» Лионель Месси в матче с «Алавесом» отметился дублем и сделал голевую передачу.

    Для аргентинца этот пас стал 21-м ассистом в текущем сезоне Примеры. По этому показателю он сравнялся с нападающим «Баварии» Томасом Мюллером.

    За последние 10 лет никто в топ-5 лиг не делал больше голевых передач в течение одного сезона.

    • Месси – лучший бомбардир чемпионата Испании с 25 мячами.
    • «Барселона» финишировала в Примере на втором месте.

    Источник: ESPN

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    20.07.2020 00:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +63

      Ass_09 20 июля 2020, 23:25

      только Мюллер 21 ассист сделал в 30 играх, а Месси в 38... но все равно молодец

      0
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      Рейтинг: +14466

      playsh 20 июля 2020, 10:39

      Лучший в мире,что уж удивляться.
      Когда следующего такого дождёмся,и дождёмся ли вообще.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 20 июля 2020, 10:05

      Так что не только на Месси играют; он - тоже много делает для команды помимо голов.

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