Месси сделал 21 ассист в сезоне. Это лучший результат в топ-5 лиг за десять лет

только Мюллер 21 ассист сделал в 30 играх, а Месси в 38... но все равно молодец
В 38-м туре Примеры форвард «Барселоны» Лионель Месси в матче с «Алавесом» отметился дублем и сделал голевую передачу.
Для аргентинца этот пас стал 21-м ассистом в текущем сезоне Примеры. По этому показателю он сравнялся с нападающим «Баварии» Томасом Мюллером.
За последние 10 лет никто в топ-5 лиг не делал больше голевых передач в течение одного сезона.
- Месси – лучший бомбардир чемпионата Испании с 25 мячами.
- «Барселона» финишировала в Примере на втором месте.