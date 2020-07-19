В «Оренбурге» полагают, что вспышка коронавируса в команде случилась из-за стюардессы

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров донес позицию «Оренбурга» по поводу вспышки коронавируса в команде. Из-за нее оренбуржцам присудили два технических поражения.
«Оренбургом» руководит человек, ранее работавший в государственной безопасности. Он нормально руководит. Сейчас они всем рассказывают, что в истории с заражением виновата стюардесса», – сказал инсайдер на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».
- «Оренбург» вылетел в ФНЛ.
- Прежний руководитель «Оренбурга» Владимир Кияев сейчас работает в сфере туризма и отдыха в Крыму.
- Последний тур сезона РПЛ состоится на следующей неделе.
Источник: Бомбардир.ру