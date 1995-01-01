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    В «Оренбурге» полагают, что вспышка коронавируса в команде случилась из-за стюардессы

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров донес позицию «Оренбурга» по поводу вспышки коронавируса в команде. Из-за нее оренбуржцам присудили два технических поражения.

    «Оренбургом» руководит человек, ранее работавший в государственной безопасности. Он нормально руководит. Сейчас они всем рассказывают, что в истории с заражением виновата стюардесса», – сказал инсайдер на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».

    • «Оренбург» вылетел в ФНЛ.
    • Прежний руководитель «Оренбурга» Владимир Кияев сейчас работает в сфере туризма и отдыха в Крыму.
    • Последний тур сезона РПЛ состоится на следующей неделе.

    Источник: Бомбардир.ру

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