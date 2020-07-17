Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Месси: «Барселона» проиграет «Наполи», если будет так продолжать»

Месси: «Барселона» проиграет «Наполи», если будет так продолжать»

17 июля 2020, 08:51
11

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси дал комментарий после матча 37-го тура Примеры с «Осасуной», в котором каталонцы проиграли со счетом 1:2.

«Болельщики начинают терять терпение, потому что мы ничего им не даем. Мы многое должны изменить, если хотим побороться за Лигу чемпионов.

Мы проиграем «Наполи», если будем так продолжать», – сказал Месси.

  • «Барселона» отстает от «Реала» на семь очков. Мадридцы выиграли чемпионат Испании.
  • Ответный матч в Лиге чемпионов с «Наполи» пройдет 9 августа. Первая игра завершилась вничью (1:1).

Источник: AS
Испания. Примера Лига чемпионов Барселона Месси Лионель
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dizayner
1594967548
ну так все вопросы руководству задавай, чем они думали, когда брали в команду бревен типа дембеле и прочих
Ответить
Skull_Boy
1594970475
Кто теперь виноват, что среди идолов остался ты один и как не посмотрю матч, так тебя сразу ищут глазами чтоб мяч отдать, так как сами боятся идти вперед и последние трансферы это подтверждают. Барса разучилась покупать игроков , а главное искать тренеров и исправить могут только Хави или Гвардиола, и пора уже избавляться от хлама в лице Коутиньо, Гризмана, Дембеле, Умтити, Фирпо и т.д. и наигрывать напрочь Пуча и Фати
Ответить
mangust4444
1594971198
Они будут проигрывать всё чаще и чаще,пока Месси не перестанет строить из себя тренера.
Ответить
Hektor 84
1594988173
Гному пора уходить из путалоны в ман сити. Там он может еще что то выиграть и завершить карьеру победителем. В путалоне он уже ничего не выиграет, с таким импотентным руководством ничего не светит. А Месси важно завершить карьеру победителем. Барса уже ни на что не способна. Лигу чемпионов они уже и забыли когда последний раз выигрывали, а в Испании намечается доминирование Реала. А барсе пора найти нового Месси и строить игру вокруг него.
Ответить
Marat A.
1594998804
В каждой команде наступает период ротации, смена покаления. Так что и следующий сезон Барса будет в состоянии перемен, и это нормально. Я уверен что всё будет хорошо!!!
Ответить
Главные новости
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
4
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
7
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
1
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
Все новости
Все новости
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
13:55
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
10:33
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
Вчера, 16:53
Альварес, которого могут продать за 150 миллионов, пропустил тренировку «Атлетико»
Вчера, 14:23
ВидеоМоуринью в шутку пригрозил журналисту: «Берегитесь!»
25 августа
1
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Защитник «Динамо» отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
24 августа
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Примера. «Барселона» уничтожила «Эльче» (5:0) благодаря дублям Рафиньи и Фермина
24 августа
1
Куртуа – о Родри в «Барселоне»: «Сочувствую ему»
23 августа
Винисиус иронично отреагировал на удар в спину от игрока «Эспаньола»
23 августа
1
Игрок «Эспаньола» объяснил, почему ударил Винисиуса
23 августа
ФотоВинисиус получил удар ногой по спине в матче с «Эспаньолом»
23 августа
Моуринью – о Винисиусе: «Он не святой, но то, что с ним делают – это уже перебор»
23 августа
2
Моуринью оценил первую победу «Реала» под своим руководством
23 августа
1
Примера. «Реал» на 90-й минуте вырвал победу над «Эспаньолом» (2:1) благодаря голу летнего новичка
23 августа
5
Фото«Ливерпуль» отдал в аренду защитника с российскими корнями
22 августа
Моуринью рассказал, как работает с Винисиусом
22 августа
Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» в 1-м матче нового сезона
22 августа
3
Фото«Барселона» продала воспитанника за 12 миллионов с опцией обратного выкупа за 60 миллионов
21 августа
«Барселона» подпишет еще одного вратаря
21 августа
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
21 августа
1
Фото«Реал» представил еще одного новичка
20 августа
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
20 августа
2
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
20 августа
Список самых дорогих клубов мира
20 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+