Месси: «Барселона» проиграет «Наполи», если будет так продолжать»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси дал комментарий после матча 37-го тура Примеры с «Осасуной», в котором каталонцы проиграли со счетом 1:2.
«Болельщики начинают терять терпение, потому что мы ничего им не даем. Мы многое должны изменить, если хотим побороться за Лигу чемпионов.
Мы проиграем «Наполи», если будем так продолжать», – сказал Месси.
- «Барселона» отстает от «Реала» на семь очков. Мадридцы выиграли чемпионат Испании.
- Ответный матч в Лиге чемпионов с «Наполи» пройдет 9 августа. Первая игра завершилась вничью (1:1).
Источник: AS