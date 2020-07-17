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    Месси: «Барселона» проиграет «Наполи», если будет так продолжать»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси дал комментарий после матча 37-го тура Примеры с «Осасуной», в котором каталонцы проиграли со счетом 1:2.

    «Болельщики начинают терять терпение, потому что мы ничего им не даем. Мы многое должны изменить, если хотим побороться за Лигу чемпионов.

    Мы проиграем «Наполи», если будем так продолжать», – сказал Месси.

    • «Барселона» отстает от «Реала» на семь очков. Мадридцы выиграли чемпионат Испании.
    • Ответный матч в Лиге чемпионов с «Наполи» пройдет 9 августа. Первая игра завершилась вничью (1:1).

    Источник: AS

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    Сегодня, 08:51
    Комментарии8
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      Рейтинг: +77

      mangust4444 27 минут назад

      Они будут проигрывать всё чаще и чаще,пока Месси не перестанет строить из себя тренера.

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      Рейтинг: +558

      elessar arnor 28 минут назад

      надеюсь

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      Рейтинг: +8968

      Skull_Boy 39 минут назад

      Кто теперь виноват, что среди идолов остался ты один и как не посмотрю матч, так тебя сразу ищут глазами чтоб мяч отдать, так как сами боятся идти вперед и последние трансферы это подтверждают. Барса разучилась покупать игроков , а главное искать тренеров и исправить могут только Хави или Гвардиола, и пора уже избавляться от хлама в лице Коутиньо, Гризмана, Дембеле, Умтити, Фирпо и т.д. и наигрывать напрочь Пуча и Фати

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      Рейтинг: +1619

      Dizayner 1 час назад

      ну так все вопросы руководству задавай, чем они думали, когда брали в команду бревен типа дембеле и прочих

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      Рейтинг: +2512

      KPCCSPB 2 часа назад

      Ахаха, опять нытик заговорил. Если бы он одуплил наконец, что нельзя строить игру только на нём, он бы понял, суть проблемы наконец, что из-за него, не могут играть нормально остальные топы, которых покупают.

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      Рейтинг: +947

      22 raza chemp > KPCCSPB 1 час назад

      Ты дурачек?у месси по системе гол плюс пас нет конкурентов уже лет 10, а кривоногие дембеле гризманы не могут с метра попасть в ворота. Суарес из всех голов своих больше половины с передач месси забивает. У вас в питере все такие дауны?

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      Рейтинг: +39

      SorenSirk > 22 raza chemp 1 час назад

      У Лео такие статы как раз из-за того, что вся игра по умолчанию настроена "через легенду". Причем уже давным-давно. Все те, кто туда приходит (включая крысу французскую), вынуждены с этим мириться. Он для них всё: игра, трансферы, а теперь ещё и комментарии с интонацией глав.тренера. Футбольный клуб - организм, в котором все части важны. А тут важен лишь идол.

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      Рейтинг: +558

      elessar arnor > 22 raza chemp 27 минут назад

      про питир согласен

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