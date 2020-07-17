Месси: «Барселона» проиграет «Наполи», если будет так продолжать»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси дал комментарий после матча 37-го тура Примеры с «Осасуной», в котором каталонцы проиграли со счетом 1:2.

«Болельщики начинают терять терпение, потому что мы ничего им не даем. Мы многое должны изменить, если хотим побороться за Лигу чемпионов.

Мы проиграем «Наполи», если будем так продолжать», – сказал Месси.