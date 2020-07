«Барселона» написала поздравление «Реалу» в твиттере.

«Поздравляем «Реал» с завоеванием титула Ла Лиги в сезоне-2019/20», – говорится в сообщении каталонцев.

«Реал» выиграл 91-й трофей и догнал «Барселону»

