Журналист Короткин: «В «Зените» начали думать о финансовом вопросе, чего не было 14 лет»

Инсайдер, шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, что руководство «Зенита» теперь задумывается о деньгах. По его словам, раньше у клуба был карт-бланш.
«Денег становится меньше у всех. Насколько я знаю, даже в «Зените» начинают задумываться о финансовом вопросе, чего не было года с 2006», – сообщил инсайдер.
- «Зенит» взял второе чемпионство подряд.
- У клуба самый большой бюджет в РПЛ.
- Осенью команда выступит в группе Лиги чемпионов.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.