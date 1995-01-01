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    Журналист Короткин: «В «Зените» начали думать о финансовом вопросе, чего не было 14 лет»

    Инсайдер, шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, что руководство «Зенита» теперь задумывается о деньгах. По его словам, раньше у клуба был карт-бланш.

    «Денег становится меньше у всех. Насколько я знаю, даже в «Зените» начинают задумываться о финансовом вопросе, чего не было года с 2006», – сообщил инсайдер.

    • «Зенит» взял второе чемпионство подряд.
    • У клуба самый большой бюджет в РПЛ.
    • Осенью команда выступит в группе Лиги чемпионов.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +832

      Гавроша 7 минут назад

      Зенит всегда думал о деньгах, ведь без них качественных игроков не купишь!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1187

      Миша13 34 минуты назад

      У Газпрома сейчас большие проблемы с ценником на газ и рынком сбыта.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +771

      PAREVG. 35 минут назад

      Ой да ладно, пока Миллер глава газпрома, все мечты будут сбываться.

      0
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