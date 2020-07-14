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  • Журналист Короткин: «В «Зените» начали думать о финансовом вопросе, чего не было 14 лет»

Журналист Короткин: «В «Зените» начали думать о финансовом вопросе, чего не было 14 лет»

14 июля 2020, 21:15
14

Инсайдер, шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, что руководство «Зенита» теперь задумывается о деньгах. По его словам, раньше у клуба был карт-бланш.

«Денег становится меньше у всех. Насколько я знаю, даже в «Зените» начинают задумываться о финансовом вопросе, чего не было года с 2006», – сообщил инсайдер.

  • «Зенит» взял второе чемпионство подряд.
  • У клуба самый большой бюджет в РПЛ.
  • Осенью команда выступит в группе Лиги чемпионов.

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.

Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (14)
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PAREVG.
1594751080
Ой да ладно, пока Миллер глава газпрома, все мечты будут сбываться.
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Миша13
1594751148
У Газпрома сейчас большие проблемы с ценником на газ и рынком сбыта.
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Garrincha58
1594754200
как сказал один большой начальник денег нет, но вы держитесь! зато олигархи всё богатеют и богатеют и никакой финансовый кризис им не помеха
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Давид59
1594754230
Так задумываются же!!! А пока думают, надо скорей усилиться
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волчарик
1594758655
Серьезно?На планерки ходил?
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paracetamol
1594767146
Если журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака», то какого ... он про Зенит начал трещать?
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neveldomha
1594791559
А на сколько он знает?
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paracetamol
1594806570
А вот я только про бабло и думаю, потому и несу всякую крень - сказал журналист Короткин.
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