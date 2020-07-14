Журналист Короткин: «В «Зените» начали думать о финансовом вопросе, чего не было 14 лет»

Инсайдер, шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, что руководство «Зенита» теперь задумывается о деньгах. По его словам, раньше у клуба был карт-бланш.

«Денег становится меньше у всех. Насколько я знаю, даже в «Зените» начинают задумываться о финансовом вопросе, чего не было года с 2006», – сообщил инсайдер.