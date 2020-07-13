«Манчестер Сити» поприветствовал решение CAS отменить дисквалификацию команды в еврокубках

«Манчестер Сити» на своем официальном сайте опубликовал заявление касательно вердикта Спортивного арбитражного суда по апелляции клуба.

Двухлетняя дисквалификация команды в еврокубковых турнирах полностью отменена.

Штраф за нарушение ФФП сокращен с 30 до 10 миллионов евро.

«На данный момент «Манчестер Сити» и его юристы еще не рассмотрели полное решение Спортивного арбитражного суда (CAS), однако клуб приветствует принятое решение, которое подтверждает правомерность действий клуба.

Клуб хотел бы поблагодарить членов заседания за усердие и корректный судебный процесс», – говорится в заявлении клуба.