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    «Манчестер Сити» поприветствовал решение CAS отменить дисквалификацию команды в еврокубках

    «Манчестер Сити» на своем официальном сайте опубликовал заявление касательно вердикта Спортивного арбитражного суда по апелляции клуба.

    • Двухлетняя дисквалификация команды в еврокубковых турнирах полностью отменена.
    • Штраф за нарушение ФФП сокращен с 30 до 10 миллионов евро.

    «На данный момент «Манчестер Сити» и его юристы еще не рассмотрели полное решение Спортивного арбитражного суда (CAS), однако клуб приветствует принятое решение, которое подтверждает правомерность действий клуба.

    Клуб хотел бы поблагодарить членов заседания за усердие и корректный судебный процесс», – говорится в заявлении клуба.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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    Сегодня, 12:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +687

      Дима Цэ 1 час назад

      Был бы Зенит, лет на 10 бы шлепнули, потому что из России

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