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    «Желаем больших побед в новом клубе». «Уфа» поблагодарила Газизова и сообщила о его уходе в «Спартак»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов освобожден от должности. Теперь он будет работать в «Спартаке».

    «Спасибо, Шамиль Камилович!

    Шамиль Газизов освободил должность генерального директора футбольного клуба «Уфа». Новым местом работы специалиста станет ФК «Спартак».

    Футбольный клуб «Уфа» благодарит Шамиля Камиловича за годы совместной работы и желает больших побед в новом клубе», – написала пресс-служба уфимцев.

    • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.
    • «Уфа» занимает шестое место.
    • Газизов возглавлял «Уфу» с 2012 года.

    Все хвалят Газизова. Для баланса – вот неудобные истории вокруг его «Уфы»

    Источник: официальный сайт «Уфы»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      oceaxiaalcorry 6 минут назад


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      Рейтинг: +3722

      alarm 2 часа назад

      теперь придётся отъедать рыло, чтобы стать похожим на сотрудника спартака)

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      Рейтинг: +1066

      Puddle > alarm 9 минут назад

      Там и так рыло немалое, не заметно что ли? Брили висят и пятак знатный

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