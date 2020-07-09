«Желаем больших побед в новом клубе». «Уфа» поблагодарила Газизова и сообщила о его уходе в «Спартак»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов освобожден от должности. Теперь он будет работать в «Спартаке».

«Спасибо, Шамиль Камилович!

Шамиль Газизов освободил должность генерального директора футбольного клуба «Уфа». Новым местом работы специалиста станет ФК «Спартак».

Футбольный клуб «Уфа» благодарит Шамиля Камиловича за годы совместной работы и желает больших побед в новом клубе», – написала пресс-служба уфимцев.

«Спартак» в РПЛ идет седьмым.

«Уфа» занимает шестое место.

Газизов возглавлял «Уфу» с 2012 года.

Все хвалят Газизова. Для баланса – вот неудобные истории вокруг его «Уфы»