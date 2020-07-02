Широков – о судейском заговоре против «Спартака»: «Кому они могут быть интересны? Привыкли на кого-то валить вину»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков высказался о регулярных жалобах московского клуба на судейство.

«Джикия после матча жаловался на судейство? Так «Спартак» после каждой игры говорит об арбитрах, ничего нового тут нет. Всe, что можно, арбитры посмотрели. Момент с возможным пенальти судьи смотрели – его не было, момент с удалением Еськов сам смотреть пошeл – удаление было. Какие ещe вопросы могут быть?

Люди опять ищут судейский заговор против «Спартака»? А что, они за что-то борются? Они стартовали после паузы с 10-го места, кому они могут быть интересны? Если бы они боролись за первое-второе место, то я бы понял эти разговоры. А так там уже привыкли на кого-то валить вину. Пусть лучше на поле доказывают, что они сильнее, им же не судьи мешают забить два-три мяча.

Когда про игру сказать нечего, то приходится говорить о судьях. Я не вижу, чтобы «Спартак» убивали, да их и не интересно никому убивать – они в распределении высоких мест не участвуют. Какая разница, шестое место они займут или восьмое? Они за шестое место с «Динамо» борются, значит, это их происки? А они на «Зенит» грешат, который давно уже первое место занял.

Если команда сильнее, то пусть выходит и выигрывает. Все признали, что гол «Уфе» надо было отменить. Я бы лично, может, и засчитал его – но сейчас такие правила: если кто-то пробежал мимо вратаря, муха пролетела, то засчитывать мяч нельзя. Хотя Беленов никогда в жизни бы не взял тот мяч. Но нельзя же правила трактовать по-другому, в пользу «Спартака»? По матчу в Туле претензии я могу понять, там момент 50 на 50, но никакого влияния на ход матча решение не оказало», – сказал Широков.