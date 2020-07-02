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  • Широков – о судейском заговоре против «Спартака»: «Кому они могут быть интересны? Привыкли на кого-то валить вину»

Широков – о судейском заговоре против «Спартака»: «Кому они могут быть интересны? Привыкли на кого-то валить вину»

2 июля 2020, 11:11
53

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков высказался о регулярных жалобах московского клуба на судейство.

«Джикия после матча жаловался на судейство? Так «Спартак» после каждой игры говорит об арбитрах, ничего нового тут нет. Всe, что можно, арбитры посмотрели. Момент с возможным пенальти судьи смотрели – его не было, момент с удалением Еськов сам смотреть пошeл – удаление было. Какие ещe вопросы могут быть?

Люди опять ищут судейский заговор против «Спартака»? А что, они за что-то борются? Они стартовали после паузы с 10-го места, кому они могут быть интересны? Если бы они боролись за первое-второе место, то я бы понял эти разговоры. А так там уже привыкли на кого-то валить вину. Пусть лучше на поле доказывают, что они сильнее, им же не судьи мешают забить два-три мяча.

Когда про игру сказать нечего, то приходится говорить о судьях. Я не вижу, чтобы «Спартак» убивали, да их и не интересно никому убивать – они в распределении высоких мест не участвуют. Какая разница, шестое место они займут или восьмое? Они за шестое место с «Динамо» борются, значит, это их происки? А они на «Зенит» грешат, который давно уже первое место занял.

Если команда сильнее, то пусть выходит и выигрывает. Все признали, что гол «Уфе» надо было отменить. Я бы лично, может, и засчитал его – но сейчас такие правила: если кто-то пробежал мимо вратаря, муха пролетела, то засчитывать мяч нельзя. Хотя Беленов никогда в жизни бы не взял тот мяч. Но нельзя же правила трактовать по-другому, в пользу «Спартака»? По матчу в Туле претензии я могу понять, там момент 50 на 50, но никакого влияния на ход матча решение не оказало», – сказал Широков.

  • «Спартак» набрал 32 очка в 25 турах РПЛ.
  • Столичная команда занимает шестое место в турнирной таблице, дающее право сыграть в Лиге Европы.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман
Комментарии (53)
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_Marqella_
1593680470
Молодец Рома, изложил абсолютно правильно....)) кому нужно засуживать спартак??? А нытьё после каждого тура...стыдно должно быть...
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fhnv
1593680536
А аааа щас у спартачей пуканы разорвёт ))))))))))))
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alp
1593680972
представляю, как щас зашкварчат спартаковские )))
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Kurt Angel
1593681791
ну когда судья принимает решение в пользу Спартака, то все нормально почему-то....Стоит принять любое ( верное или неверное ) решение. против Спартака - заговор. Они даже под бромантаном (допинг) умудрялись проигрывать....тоже заговор. наверное Во всех чемпионатах судьи допускают ошибки. И только против Спартака о заговоре идет речь. Ну смешно же...
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giluxa1963
1593681812
Рома ты прав на все 100%
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Волька
1593683232
широков опять пернул.Где бомж радимов?
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Давид59
1593684222
Игрок перед вратарём во время гола, находящийся в офсайде это классика. Помню десятки таких незащитанных голов. В том числе гол Шевченко (Милан) в финале ЛЧ. Чего тут ныть?
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NewLife
1593684978
Все моральные устои этого козла близки к местным синитовским педо-троллям. Если конкурента нужно отстранить, то можно подкупать и обманывать, а в других случаях не стоит. Где-то я это уже слышал: почему засудили невиновного ? А он что угроза для пересидента, кому он нужен, чтобы его засуживать ? Правильной дорогой идешь, Рома. Перед бывшими коллегами не стыдно ? Как шакал при Шерхане.
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xakep01
1593687359
А где защшитники сраптача? Или они только только пишут коментарии о новостях про зенит?
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plehanov6
1593690514
Я долго терпел этого широкова, но всему есть предел! Пусть меня банят, если я не прав! Эта, футбольная проститутка, поиграла на нормальном уровне полтора понедельника, А сейчас, практически все клубы которые его подняли, он гнобит как может! Чушок ты, а не парень выросший на улице! Я сам там вырос и знаю, что значит "ответить за базар", а это, помело, только пиарится, чтобы напомнить о себе. Какой ты эксперт?! Ты... даже говорить не хочется!!!
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