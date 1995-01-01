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    Широков – о судейском заговоре против «Спартака»: «Кому они могут быть интересны? Привыкли на кого-то валить вину»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков высказался о регулярных жалобах московского клуба на судейство.

    «Джикия после матча жаловался на судейство? Так «Спартак» после каждой игры говорит об арбитрах, ничего нового тут нет. Всe, что можно, арбитры посмотрели. Момент с возможным пенальти судьи смотрели – его не было, момент с удалением Еськов сам смотреть пошeл – удаление было. Какие ещe вопросы могут быть?

    Люди опять ищут судейский заговор против «Спартака»? А что, они за что-то борются? Они стартовали после паузы с 10-го места, кому они могут быть интересны? Если бы они боролись за первое-второе место, то я бы понял эти разговоры. А так там уже привыкли на кого-то валить вину. Пусть лучше на поле доказывают, что они сильнее, им же не судьи мешают забить два-три мяча.

    Когда про игру сказать нечего, то приходится говорить о судьях. Я не вижу, чтобы «Спартак» убивали, да их и не интересно никому убивать – они в распределении высоких мест не участвуют. Какая разница, шестое место они займут или восьмое? Они за шестое место с «Динамо» борются, значит, это их происки? А они на «Зенит» грешат, который давно уже первое место занял.

    Если команда сильнее, то пусть выходит и выигрывает. Все признали, что гол «Уфе» надо было отменить. Я бы лично, может, и засчитал его – но сейчас такие правила: если кто-то пробежал мимо вратаря, муха пролетела, то засчитывать мяч нельзя. Хотя Беленов никогда в жизни бы не взял тот мяч. Но нельзя же правила трактовать по-другому, в пользу «Спартака»? По матчу в Туле претензии я могу понять, там момент 50 на 50, но никакого влияния на ход матча решение не оказало», – сказал Широков.

    • «Спартак» набрал 32 очка в 25 турах РПЛ.
    • Столичная команда занимает шестое место в турнирной таблице, дающее право сыграть в Лиге Европы.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:11
    Комментарии18
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      Рейтинг: +671

      NewLife 2 минуты назад

      Все моральные устои этого козла близки к местным синитовским педо-троллям. Если конкурента нужно отстранить, то можно подкупать и обманывать, а в других случаях не стоит. Где-то я это уже слышал: почему засудили невиновного ? А он что угроза для пересидента, кому он нужен, чтобы его засуживать ? Правильной дорогой идешь, Рома. Перед бывшими коллегами не стыдно ?

      -1
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      Рейтинг: +3435

      Давид59 11 минут назад

      Игрок перед вратарём во время гола, находящийся в офсайде это классика. Помню десятки таких незащитанных голов. В том числе гол Шевченко (Милан) в финале ЛЧ. Чего тут ныть?

      3
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      Рейтинг: +6121

      Литейный4 21 минуту назад

      Правильно, кому нужны свиньи? Так пуговка от парток и конкуренты низа турнирной таблицы. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +6121

      Литейный4 23 минуты назад

      Всё ноют и ноют, всё ноют и ноют свиньи, а Рома красиво их припечатал. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: -64

      Волька 28 минут назад

      широков опять пернул.Где бомж радимов?

      -2
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      Рейтинг: +4347

      САДЫЧОК 32 минуты назад

      Широков высокомерный бездарь ! Просто судья неквалифицированный из за своей необученности ! И так во всем судейском корпусе ! Руководители случайные люди-не профессионалы своего дела !

      1
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      Рейтинг: +1928

      giluxa1963 51 минуту назад

      Рома ты прав на все 100%

      9
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      Рейтинг: +99

      Kurt Angel 52 минуты назад

      ну когда судья принимает решение в пользу Спартака, то все нормально почему-то....Стоит принять любое ( верное или неверное ) решение. против Спартака - заговор.
      Они даже под бромантаном (допинг) умудрялись проигрывать....тоже заговор. наверное
      Во всех чемпионатах судьи допускают ошибки. И только против Спартака о заговоре идет речь. Ну смешно же...

      8
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      Рейтинг: +4858

      alp 1 час назад

      представляю, как щас зашкварчат спартаковские )))

      5
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      Рейтинг: +639

      моэм 1 час назад

      Спартак становится жалким...и таким его сделали манагеры сделавшие ставку на на швабских манагеров , которая не сработала , вот и "стелят соломку" себе , кивая на судей...думаю так потому что не слышно ни слова критики в адрес тренера , хотя будь на месте Тедеско тот же Карпин , на него уже давно навешали бы всех собак...и "прессовали" бы по полной.

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