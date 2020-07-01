Карпин – после ничьей с «Краснодаром»: «Хочется встать на колени и поблагодарить игроков»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поблагодарил футболистов за ничью с «Краснодаром» в матче 25-го тура РПЛ (1:1). Ростовчане спаслись на 100-й минуте благодаря пенальти.

«Конечно, хотелось бы получить три очка, но в такой ситуации это нормальный результат. Скажем так, я удовлетворен наполовину. Полного удовлетворения нет, но есть бесконечная благодарность игрокам. Хочется встать на колени и поблагодарить их за игру. Никто не представляет, насколько им тяжело, как они по такой жаре с такой усечeнной подготовкой выходят на поле.

Можно ли оценить игру при такой ситуации? Оценить можно всегда. Не понравились первые десять минут матча, как раз до гола. Не делали то, что должны были делать. Потом мы успокоились, пошла игра. Вырвали ничью на самоотдаче, на желании», – сказал Карпин.