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  • Карпин – после ничьей с «Краснодаром»: «Хочется встать на колени и поблагодарить игроков»

Карпин – после ничьей с «Краснодаром»: «Хочется встать на колени и поблагодарить игроков»

1 июля 2020, 23:29
21

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поблагодарил футболистов за ничью с «Краснодаром» в матче 25-го тура РПЛ (1:1). Ростовчане спаслись на 100-й минуте благодаря пенальти.

«Конечно, хотелось бы получить три очка, но в такой ситуации это нормальный результат. Скажем так, я удовлетворен наполовину. Полного удовлетворения нет, но есть бесконечная благодарность игрокам. Хочется встать на колени и поблагодарить их за игру. Никто не представляет, насколько им тяжело, как они по такой жаре с такой усечeнной подготовкой выходят на поле.

Можно ли оценить игру при такой ситуации? Оценить можно всегда. Не понравились первые десять минут матча, как раз до гола. Не делали то, что должны были делать. Потом мы успокоились, пошла игра. Вырвали ничью на самоотдаче, на желании», – сказал Карпин.

  • Между командами (равно как и зонами Лиги чемпионов и Лиги Европы) – три очка.
  • В следующем туре «Ростов» встретится с «Крыльями Советов» (4 июля).
  • «Краснодар» 5 июля примет «Зенит».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар
Комментарии (21)
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латунный сепаратист
1593636569
мужики
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paracetamol
1593636614
На колени не надо. Надо кой-кому пинка отвесить, а других поблагодарить!
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vladik12
1593636792
Перед судейкой встань.
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_Marqella_
1593639034
Рыжему надо перед судьёй на колени встать и его благодарить за левый пенальти....
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evgevg13
1593658433
Пенальти точно левый. По логике этого яко бы судьи можно спокойно заходить в штрафную к сопернику, выбрать игрока стоящего к тебе спиной, запулить ему мяч в руку, пока он не видит и заработать пенальти. Раз десять так повторить и двузначный счет в кармане.
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ЗаЖиМ61
1593660405
Левый, не левый...)) Питеру вообче вон не стыдно перед Крыльями..)
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sochi-2013
1593664476
После такого способа благодарности..... нет слов! Судьям позор. Один Мешков сопротивлялся, и было видно, что ему стыдно, за то что его заставляют делать.
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paracetamol
1593667157
Только перед Богом на колени встают! А ты такими сентенциями вообще игроков распустишь!
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Play
1593672205
Так, памятники игрокам Ростова Валера уже поставил в каждом городе РО, сегодня вся область встанет на колени. Чего ждать в субботу после игры с Крыльями? Если победят, все крупные города РО переименуют в честь игроков Ростова? Сам Ростов конечно же станет Карпин-на-Дону, Новочеркасск - Байрамянск, Таганрог - Ерёменск, Батайск - Поповск. Дай Бог, чтобы мой родной Новошахтинск не переименовали в Песьяковск.
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zigbert
1593687706
Если убрать тягомотину ВАРа, это лучший матч тура по самоотдаче игроков.
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