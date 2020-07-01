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    Карпин – после ничьей с «Краснодаром»: «Хочется встать на колени и поблагодарить игроков»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поблагодарил футболистов за ничью с «Краснодаром» в матче 25-го тура РПЛ (1:1). Ростовчане спаслись на 100-й минуте благодаря пенальти.

    «Конечно, хотелось бы получить три очка, но в такой ситуации это нормальный результат. Скажем так, я удовлетворен наполовину. Полного удовлетворения нет, но есть бесконечная благодарность игрокам. Хочется встать на колени и поблагодарить их за игру. Никто не представляет, насколько им тяжело, как они по такой жаре с такой усечeнной подготовкой выходят на поле.

    Можно ли оценить игру при такой ситуации? Оценить можно всегда. Не понравились первые десять минут матча, как раз до гола. Не делали то, что должны были делать. Потом мы успокоились, пошла игра. Вырвали ничью на самоотдаче, на желании», – сказал Карпин.

    • Между командами (равно как и зонами Лиги чемпионов и Лиги Европы) – три очка.
    • В следующем туре «Ростов» встретится с «Крыльями Советов» (4 июля).
    • «Краснодар» 5 июля примет «Зенит».

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.07.2020 23:29
    Комментарии5
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      Рейтинг: +683

      _Marqella_ 58 минут назад

      Рыжему надо перед судьёй на колени встать и его благодарить за левый пенальти....

      0
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      Рейтинг: +4095

      vladik12 1 час назад

      Перед судейкой встань.

      1
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      Рейтинг: +3716

      Yurok161 > vladik12 1 час назад

      Перед судейкой твой Арнольдыч стоит перед каждой игрой

      0
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      Рейтинг: +6086

      paracetamol 1 час назад

      На колени не надо. Надо кой-кому пинка отвесить, а других поблагодарить!

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      Рейтинг: +1037

      латунный сепаратист 1 час назад

      мужики

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