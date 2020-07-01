Президент «Урала»: «До последнего надеялись, что матч с «Оренбургом» все-таки удастся провести»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал отмену матча 25-го тура РПЛ против «Оренбурга».

– Команда уже была в аэропорту, готовились к вылету в Оренбург, когда нам сообщили эту новость. Что тут сказать? РФС, РПЛ, «Оренбург», «Урал» до последнего старались спасти этот матч. Но Роспортребнадзор не согласовал игру.

Мы сочувствуем команде соперника. Хотим, чтобы ребята поскорее поправились. Желаем им удачи и здоровья! Повторяю, до последнего пытались спасти этот матч. Но получилось так, как получилось. Никого винить тут нельзя.

– Поняли решение «Оренбурга» не выставлять против вас молодежь?

– Ну была же рекомендация детьми не играть. Все до последнего надеялись, что футболистам «Оренбурга», у которых положительные тесты, разрешат выйти на поле. Но видите, как все получилось.

Ведь почему «Ростов» выставил против «Сочи» ребят 2003 года решения? На тот момент в регламенте еще был такой пункт, что если команда дважды не вышла на матч, ее снимают с чемпионата. Сейчас внесли поправки.

Да, «Оренбург» получил два раза по 0:3, зато дальше они смогут выйти на поле, когда вернутся в строй их футболисты.