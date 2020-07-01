«Оренбург» не сыграет против «Урала» из-за запрета Роспотребнадзора

Оперативный штаб РПЛ сообщил, что матч 25-го тура между «Оренбургом» и «Уралом» не состоится 1 июля.

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало с местным клубом проведение домашнего матча. Участие клуба в играх последующих туров напрямую зависит от результатов дальнейших тестирований.

«У десяти представителей «Оренбурга» подтверждено заболевание. За ними установлено динамическое наблюдение. Команда продолжает следовать всем предписаниям Роспотребнадзора, находится на карантине и продолжает регулярное тестирование.

Оперштаб РПЛ внимательно следил за развитием ситуации и находился в постоянном контакте с футбольными клубами. «Оренбург» сообщил лиге, что в связи с новым предписанием он не может организовать матч. После этого оперштаб РПЛ незамедлительно проинформировал «Урал», что игра не состоится», – заявлено на сайте лиги.