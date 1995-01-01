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    «Оренбург» не сыграет против «Урала» из-за запрета Роспотребнадзора

    Оперативный штаб РПЛ сообщил, что матч 25-го тура между «Оренбургом» и «Уралом» не состоится 1 июля.

    Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало с местным клубом проведение домашнего матча. Участие клуба в играх последующих туров напрямую зависит от результатов дальнейших тестирований.

    «У десяти представителей «Оренбурга» подтверждено заболевание. За ними установлено динамическое наблюдение. Команда продолжает следовать всем предписаниям Роспотребнадзора, находится на карантине и продолжает регулярное тестирование.

    Оперштаб РПЛ внимательно следил за развитием ситуации и находился в постоянном контакте с футбольными клубами. «Оренбург» сообщил лиге, что в связи с новым предписанием он не может организовать матч. После этого оперштаб РПЛ незамедлительно проинформировал «Урал», что игра не состоится», – заявлено на сайте лиги.

    • Игра должна была состояться сегодня в 15:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 10:33
    Комментарии11
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      Рейтинг: +992

      Январь 59 10 минут назад

      Пора запретить Роспотребнадзор. Его полномочия должны сводиться к рекомендациям- мыть руки, обрабатывать хлоркой, но никак не сосать свои руки в регламент. Ни такая уж это изараза- короновирус, если по заявлению того же самого Роспотребнадзора, более 65 % заболевших переносят болезнь безсимпомно.

      0
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      Рейтинг: +23100

      TAGANROG 161 1 час назад

      Если читать новый регламент второй технарь и команду снимают с чемпионата,Газпром слил одно не угодное своё творение!

      -1
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      Рейтинг: +4823

      alp > TAGANROG 161 43 минуты назад

      ай, не прокатило с газпромом )))) очень не люблю тех, кто балаболит для балабольства и срача. ты, походу, не в курсе, что регламент изменили, и убрали снятие команды с чемпа за 2 невыхода...

      2
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      Рейтинг: +10473

      Garrincha58 1 час назад

      хрень какая то одним можно играть другим нет

      2
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      Рейтинг: +1899

      Cleaner > Garrincha58 28 минут назад

      Похоже, что Управлению Роспотребнадзора по Оренбургской области ПРЕДПИСАНО потопить Оренбург.

      0
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      Рейтинг: +83

      Kurt Angel 1 час назад

      Перенос или технарь?

      0
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      Рейтинг: +6046

      paracetamol 1 час назад

      Локо заразило, а сами в кусты...

      0
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      Рейтинг: +1899

      Cleaner > paracetamol 25 минут назад

      Ну зачем ерунду писать? Это Локо или Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области запретило Оренбургу играть? Ответ на этот вопрос все расставляет на свои места.

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      Рейтинг: +1030

      латунный сепаратист 1 час назад

      писец а ростов заставили играть мудаки

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      Рейтинг: +4823

      alp > латунный сепаратист 40 минут назад

      очень странные и противоречивые решения при схожих обстоятельствах. ростов, динамо, уфа, оренбург... итоговая таблица должна будет показать, для кого все это было устроено

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      Рейтинг: +1030

      латунный сепаратист > alp 15 минут назад

      хотят ростов лишить еврокубков

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