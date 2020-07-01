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  • Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Атлетико», в матче было три пенальти; «Севилья» разгромила «Леганес»

Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Атлетико», в матче было три пенальти; «Севилья» разгромила «Леганес»

1 июля 2020, 00:56
24

«Атлетико» продолжил 14-летнюю безвыигрышную серию на «Камп Ноу». Последний раз мадридцы побеждали «Барселону» на ее поле в феврале 2006 года. Лионель Месси забил 700-й гол в карьере.

В другой встрече «Севилья» крупно победила команду из зоны вылета и упрочила место в лигочемпионской четверке.

Чемпионат Испании. Примера. 33-й тур

Барселона – Атлетико – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Коста, 11 (в свои ворота); 1:1 – Сауль, 19 (с пенальти); 2:1 – Месси, 50 (с пенальти); 2:2 – Сауль, 62 (с пенальти).

Леганес – Севилья – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Торрес, 23; 0:2 – Торрес, 35; 0:3 – Эль-Хаддади, 82.

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Атлетико Леганес Севилья
Комментарии (24)
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dinar7777dinar
1593554410
все чемп проигран !
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dinar7777dinar
1593554516
судей ругать ! ну хрен знает . перебить пеньку ? ха да так многие чуток выходят ! момент 50 на 50 . вторая пенька у атлетико вообще нарисована.
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DeStar
1593554788
Соглашусь скорее с Левой второй пенкой, там может и было прикосновение , на повторе так мне понял , но матрасник очень хотел упасть . А с перебитием пеналя не вижу сильных проблем , правила есть- есть , если в каком-то матче за это не перебивали - это проблемы того матча. В барсе играет один месси но столбы ему не особо помогают , хотя понравился фати, и «дайте мне в команду 10 видалей и вратаря и я выиграю лч» он красавец по самоотдаче
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vladik12
1593583649
Походу, с Сетьеном путалонцы прогадали.
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SPACE TRUCKIN
1593589734
два последних пенальти неочевидны,на мой взгляд...ничейный результат по игре...
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Cules2013
1593593159
С одной стороны хочется похвалить Барсу за желание, за скорости все 90 минут, но с другой - а чё это мы как зомби в других матчах? Такое впечатление, что после ухода Луиса Энрике, Барса просто устала, морально, и у неё заело тумблер на режиме "эконом" и теперь настроиться даже не на каждого топ-соперника получается, а с середняками играем по приницпу "как само получается" - можем и 5-0 выиграть, а можем и 2-0 проиграть. Вальверде только усугубил это, а Сетьен вообще не знает, как это исправлять нужно. Если бы Барса в прошлых матчах играла так, как сегодня, то никакого отставания от Реала и не было бы. Им чё чемпионство уже не нужно, только на халяву, если само получится? Типа напрягаться сверх минимума мы уже не готовы? Пуч сегодня был просто космос. Вот так нужно играть, если ты выступаешь за Барсу. Второй пенальти на Карраско - это цирк. И это в эпоху ВАР. В какую дырку они там смотрят - не ясно. С первым пенальти - тоже весело. Да, тер Штеген вышел из ворот, но на повторе чётко видно, что пяткой он буквально на пару см отступил от линии ворот. Ну ладно, буквоедство, формально он прав, но так ещё и ЖК дали Марку. За что карточка? Карраско втупую наступил на голеностоп Месси и ЖК получил только за споры с арбитром. Бред какой-то. Кто так судит? Ничья закономерна, но она в пользу матрасов, в целом Барса выглядела лучше.
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zigbert
1593604662
Жаль Барселону. Уверенности в своих силах сейчас нет.
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