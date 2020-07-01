Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Атлетико», в матче было три пенальти; «Севилья» разгромила «Леганес»

«Атлетико» продолжил 14-летнюю безвыигрышную серию на «Камп Ноу». Последний раз мадридцы побеждали «Барселону» на ее поле в феврале 2006 года. Лионель Месси забил 700-й гол в карьере.

В другой встрече «Севилья» крупно победила команду из зоны вылета и упрочила место в лигочемпионской четверке.

Чемпионат Испании. Примера. 33-й тур

Барселона – Атлетико – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Коста, 11 (в свои ворота); 1:1 – Сауль, 19 (с пенальти); 2:1 – Месси, 50 (с пенальти); 2:2 – Сауль, 62 (с пенальти).

Леганес – Севилья – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Торрес, 23; 0:2 – Торрес, 35; 0:3 – Эль-Хаддади, 82.

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