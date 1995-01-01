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    Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Атлетико», в матче было три пенальти; «Севилья» разгромила «Леганес»

    «Атлетико» продолжил 14-летнюю безвыигрышную серию на «Камп Ноу». Последний раз мадридцы побеждали «Барселону» на ее поле в феврале 2006 года. Лионель Месси забил 700-й гол в карьере.

    В другой встрече «Севилья» крупно победила команду из зоны вылета и упрочила место в лигочемпионской четверке.

    Чемпионат Испании. Примера. 33-й тур

    Барселона – Атлетико – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Коста, 11 (в свои ворота); 1:1 – Сауль, 19 (с пенальти); 2:1 – Месси, 50 (с пенальти); 2:2 – Сауль, 62 (с пенальти).

    Леганес – Севилья – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Торрес, 23; 0:2 – Торрес, 35; 0:3 – Эль-Хаддади, 82.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +15456

      bset 1 час назад

      Да ну цирк, нога возле линии, на метр вратарь не прыгнул вперед. Понятно, что есть правила, но это бред. Вратарь должен думать, как мяч отбить, а не куда встать.

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      Рейтинг: +9633

      DeStar > bset 33 минуты назад

      ты в корне не прав. С таким успехом могу сказать, да какой пеналь там у барсы? защитник должен не давать забить сопернику, потому и ударил по ногам Семеду или кого там, он не должен думать о том что надо бы аккуратным)
      А так мне самому не нравится эта фишка, так как доставляет некий дискомфорт вратарю, НО, даже пол метра выхода вперед позволяет закрыть уже больше пространства за собой. а условный куртуа одним шагом сделает так что месси будет забивать ему 1 из 10 ударов с пенальти ибо куртуа здоровенная кобыла

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      Рейтинг: +9633

      DeStar 1 час назад

      Соглашусь скорее с Левой второй пенкой, там может и было прикосновение , на повторе так мне понял , но матрасник очень хотел упасть . А с перебитием пеналя не вижу сильных проблем , правила есть- есть , если в каком-то матче за это не перебивали - это проблемы того матча. В барсе играет один месси но столбы ему не особо помогают , хотя понравился фати, и «дайте мне в команду 10 видалей и вратаря и я выиграю лч» он красавец по самоотдаче

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      Рейтинг: +3239

      dinar7777dinar > DeStar 1 час назад

      видаль отдается жрет пахает это да ! месси старается и пуч норм ! тер стеген ! защиты нету . нравится в атаке когда идет семеду но в защите слаб тоже. остальные гавно пинают ! а по счет пенек здесь обе спорные .

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      Рейтинг: +3239

      dinar7777dinar > DeStar 1 час назад

      думаю реал уже чемпион. из 5 матчей барса тем более если в гостях очки потерять может спокойно ! а реал сейчас играет на результат !!

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      Рейтинг: +9633

      DeStar > dinar7777dinar 47 минут назад

      ой знаю я реал, смотри сейчас с хетафе сыграет в ничейку стопудова, дай бо не проиграет, а то они баскам еще сольются. .

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      Рейтинг: +3239

      dinar7777dinar 1 час назад

      судей ругать ! ну хрен знает . перебить пеньку ? ха да так многие чуток выходят ! момент 50 на 50 . вторая пенька у атлетико вообще нарисована.

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      Рейтинг: +1331

      FENIX-SL > dinar7777dinar 1 час назад

      ты играл сам когда нибудь в футбол?
      если да..то выходил ли ты дальше своей штрафной?
      малейшего касания достаточно при большой скорости для падения
      чего там рисовать если видно что касание было
      при такой игре фанату Барселоны должно быть радостно что третий не пустили..а не на судью гнать

      единственный игрок что сиял в составе Барсы это Пуч
      крутейший малый

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      Рейтинг: +3239

      dinar7777dinar > FENIX-SL 1 час назад

      да пуч красава и старается с фати они норм в этом сезоне ! Не было там пеньки !

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      Рейтинг: +1331

      FENIX-SL > dinar7777dinar 55 минут назад

      а касание было?)

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      Рейтинг: +3239

      dinar7777dinar 1 час назад

      все чемп проигран !

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      Рейтинг: +2270

      SarJr > dinar7777dinar 1 час назад

      шанс еще есть, если реал катанет ничейку с хетафе и лузанет бильбао. другой вопрос, затащат ли наши деды остальные матчи

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      Рейтинг: +3239

      dinar7777dinar > SarJr 1 час назад

      сомневаюсь !

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