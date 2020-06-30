Жириновский – о техническом поражении «Оренбургу»: «РФС издевается. Возможно, пора подумать о смене руководства»

Лидер и основатель ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал РФС за решение присудить техническое поражение «Оренбургу» в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара». Причина – неготовность состава команды из-за карантина по коронавирусу.
«РФС снова издевается над спортсменами:«Оренбургу» засчитали поражение от «Краснодара»,потому что они не провели матч из-за заболевания шести игроков коронавирусом.
Если команда не может играть из-за болезни, то матч надо перенести. Возможно, пора подумать о смене руководства РФС», – написал депутат Государственной думы РФ.
- В «Оренбурге» накануне матча с «Краснодаром» произошла вспышка коронавируса.
- Молодежка оренбуржцев также оказалась не готова к встрече.
- «Краснодар» благодаря присужденным очкам вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» занимает последнюю строчку.
Источник: твиттер Владимира Жириновского