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    Жириновский – о техническом поражении «Оренбургу»: «РФС издевается. Возможно, пора подумать о смене руководства»

    Лидер и основатель ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал РФС за решение присудить техническое поражение «Оренбургу» в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара». Причина – неготовность состава команды из-за карантина по коронавирусу.

    «РФС снова издевается над спортсменами:«Оренбургу» засчитали поражение от «Краснодара»,потому что они не провели матч из-за заболевания шести игроков коронавирусом.

    Если команда не может играть из-за болезни, то матч надо перенести. Возможно, пора подумать о смене руководства РФС», – написал депутат Государственной думы РФ.

    • В «Оренбурге» накануне матча с «Краснодаром» произошла вспышка коронавируса.
    • Молодежка оренбуржцев также оказалась не готова к встрече.
    • «Краснодар» благодаря присужденным очкам вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» занимает последнюю строчку.

    Источник: твиттер Владимира Жириновского

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    Сегодня, 21:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3287

      alarm 50 секунд назад

      начать нужно с расформирования спартака, как позора страны)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1390

      Semushkin Roman Valerievi 20 минут назад

      Все по фактам сказал. Только ну видно же, что не до конца в курсе. Ведь есть всего одно единственное НО.Число на которое можно перенести матчи только в середине июля.

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