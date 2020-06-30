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  • РФС опубликовал данные по выплатам агентам российскими клубами. «Спартак» потратил больше всех

РФС опубликовал данные по выплатам агентам российскими клубами. «Спартак» потратил больше всех

30 июня 2020, 00:33
26

Комиссия Российского футбольного союза по работе с посредниками подвела итоги 2019 года.

На официальном сайте РФС опубликован отчет по размеру выплат агентам российскими клубами.

Лидирует по этому показателю «Спартак» – почти 11,7 миллиона евро за указанный период.

1. «Зенит» – 8 825 281 евро, 9,5 миллиона рублей;

2. ЦСКА – 4 233 299 евро;

3. «Спартак» – 11 685 950 евро;

4. «Ростов» – 2 533 000 евро, 77 тысяч долларов;

5. «Краснодар» – 3 567 607,58 евро;

6. «Локомотив» – 63 212 425 рублей;

7. «Динамо» – 10,2 миллиона рублей;

8. «Крылья Советов» – 235 тысяч евро.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Спартак Ростов Краснодар Локомотив Динамо Крылья Советов
Комментарии (26)
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777+
1593470782
Качает нефть наш господин Федун, Ну и Спартак конечно не забыл! Тем временем бродяга - хитромудрый Цорн, Красиво деньги Федуна "вложил"!!!
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Axe111
1593492507
Помойка
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ivany4
1593492900
Пора РФС опубликовать данные по "заносам в судейские комнаты" и содержанию "фарм клубов" в ПЛ.
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lejnin
1593494514
Ну если покупать игрока за 50 000 рублей, то конечно его агенту тоже мало перепадает в официальных то документах, кто бы сомневался...
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Урия Гип 2
1593496834
Ах, этот бедный несчастный Спартак.
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paracetamol
1593497861
Кто не работает, тот ест. И не плохо! Чё там дядя писал про "...рябчиков жуй"?
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paracetamol
1593501025
Свини больше всех попилили.
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alp
1593508186
вот она, империя зла, тратящее народное достояние без стыда и совести....
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Mefestion
1593529029
У меня вопрос! "Лидирует по этому показателю «Спартак» – почти 11,7 миллиона евро за указанный период." А потом идет таблица без Спартака, они из другого мира? Почему Зенит поставили на первую строчку тогда? Очень странная таблица.
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