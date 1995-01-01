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    РФС опубликовал данные по выплатам агентам российскими клубами. «Спартак» потратил больше всех

    Комиссия Российского футбольного союза по работе с посредниками подвела итоги 2019 года.

    На официальном сайте РФС опубликован отчет по размеру выплат агентам российскими клубами.

    Лидирует по этому показателю «Спартак» – почти 11,7 миллиона евро за указанный период.

    1. «Зенит» – 8 825 281 евро, 9,5 миллиона рублей;

    2. ЦСКА – 4 233 299 евро;

    3. «Спартак» – 11 685 950 евро;

    4. «Ростов» – 2 533 000 евро, 77 тысяч долларов;

    5. «Краснодар» – 3 567 607,58 евро;

    6. «Локомотив» – 63 212 425 рублей;

    7. «Динамо» – 10,2 миллиона рублей;

    8. «Крылья Советов» – 235 тысяч евро.

    Источник: Официальный сайт РФС

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