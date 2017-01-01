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    Аршавин исключил возможность возобновления карьеры

    Бывший игрок «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин, комментируя решение Арьена Роббена вернуться в футбол, дал понять, что сам он не готов к возобновлению карьеры.

    «Если Роббен принял такое решение, то, наверное, он готов к этому, чувствует в себе силы. Мог бы я вернуться? Скучаю по футболу, но мне поздно возвращаться», – сказал Аршавин.

    • Россиянин завершил карьеру в декабре 2018 года.
    • Роббен подписал годичный контракт с «Гронингеном».
    • Аршавин на три года старше голландца.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5984

      paracetamol 1 минуту назад

      Тренером бы мог, как Керж.

      0
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      Рейтинг: +8431

      Skull_Boy 3 минуты назад

      Живот если мешает

      0
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      Рейтинг: +3206

      alarm 14 минут назад

      позор спартаку!

      0
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