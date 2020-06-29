Аршавин исключил возможность возобновления карьеры

Бывший игрок «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин, комментируя решение Арьена Роббена вернуться в футбол, дал понять, что сам он не готов к возобновлению карьеры.

«Если Роббен принял такое решение, то, наверное, он готов к этому, чувствует в себе силы. Мог бы я вернуться? Скучаю по футболу, но мне поздно возвращаться», – сказал Аршавин.