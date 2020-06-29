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Аршавин исключил возможность возобновления карьеры

29 июня 2020, 10:23
12

Бывший игрок «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин, комментируя решение Арьена Роббена вернуться в футбол, дал понять, что сам он не готов к возобновлению карьеры.

«Если Роббен принял такое решение, то, наверное, он готов к этому, чувствует в себе силы. Мог бы я вернуться? Скучаю по футболу, но мне поздно возвращаться», – сказал Аршавин.

  • Россиянин завершил карьеру в декабре 2018 года.
  • Роббен подписал годичный контракт с «Гронингеном».
  • Аршавин на три года старше голландца.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Комментарии (12)
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Skull_Boy
1593419014
Живот если мешает
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paracetamol
1593419149
Тренером бы мог, как Керж.
Ответить
Граф2019
1593425187
не ломайся Андрюшка! поиграй за Арарат М ...
Ответить
Соарес
1593429092
Проституток пусть лучше на лошадях катает
Ответить
3a zenit
1593453060
а нахера если он на тв норм зашибает в месяц?
Ответить
zigbert
1593457972
Уходить надо всегда вовремя.
Ответить
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