Аршавин исключил возможность возобновления карьеры

Бывший игрок «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин, комментируя решение Арьена Роббена вернуться в футбол, дал понять, что сам он не готов к возобновлению карьеры.
«Если Роббен принял такое решение, то, наверное, он готов к этому, чувствует в себе силы. Мог бы я вернуться? Скучаю по футболу, но мне поздно возвращаться», – сказал Аршавин.
- Россиянин завершил карьеру в декабре 2018 года.
- Роббен подписал годичный контракт с «Гронингеном».
- Аршавин на три года старше голландца.
Источник: «Матч ТВ»