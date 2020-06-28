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Record: Покеттино возглавит «Бенфику»

28 июня 2020, 16:56
6

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино продолжит карьеру в португальской «Бенфике», утверждает Record. Сейчас стороны находятся в переговорах.

Аргентинец должен сменить Бруну Лажи, который возглавляет столичную команду с января прошлого года.

  • Лажи в прошлом сезоне привел «Бенфику» к победе в Примейре.
  • Сейчас «Бенфика» отстает от лидирующей позиции на три очка.
  • Покеттино как тренер трофеев не брал.

Источник: Record

Португальская спортивная газета, основанная в 1948 году. Аудитория в твиттере - более 329 тысяч подписчиков.

Португалия. Примейра Бенфика Почеттино Маурисио
Комментарии (6)
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InterMilLano1908
1593355945
Уж лучше тогда в ЦСКА, странно что такого тренера игнорят многие клубы
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cevin cigan
1593357782
Зачём ему Бенфика? Клуб,который каждый год продаёт своих лучших игроков? Ну может в Португалии выиграет чемпик,а в ЛЧ,даже в плей офф не выйдут!!!
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Garrincha58
1593363639
вместо Семака бы его
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zigbert
1593437255
Конечно добиться титула в португальской Примере будет проще. Думается все же что это шаг назад.
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