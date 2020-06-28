Record: Покеттино возглавит «Бенфику»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино продолжит карьеру в португальской «Бенфике», утверждает Record. Сейчас стороны находятся в переговорах.
Аргентинец должен сменить Бруну Лажи, который возглавляет столичную команду с января прошлого года.
- Лажи в прошлом сезоне привел «Бенфику» к победе в Примейре.
- Сейчас «Бенфика» отстает от лидирующей позиции на три очка.
- Покеттино как тренер трофеев не брал.
Источник: Record
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