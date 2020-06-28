Record: Покеттино возглавит «Бенфику»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино продолжит карьеру в португальской «Бенфике», утверждает Record. Сейчас стороны находятся в переговорах.

Аргентинец должен сменить Бруну Лажи, который возглавляет столичную команду с января прошлого года.