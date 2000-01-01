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    Record: Покеттино возглавит «Бенфику»

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино продолжит карьеру в португальской «Бенфике», утверждает Record. Сейчас стороны находятся в переговорах.

    Аргентинец должен сменить Бруну Лажи, который возглавляет столичную команду с января прошлого года.

    • Лажи в прошлом сезоне привел «Бенфику» к победе в Примейре.
    • Сейчас «Бенфика» отстает от лидирующей позиции на три очка.
    • Покеттино как тренер трофеев не брал.

    Источник: Record

    Португальская спортивная газета, основанная в 1948 году. Аудитория в твиттере - более 329 тысяч подписчиков.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3102

      InterMilLano1908 3 минуты назад

      Уж лучше тогда в ЦСКА, странно что такого тренера игнорят многие клубы

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