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Овчинников: «ЦСКА давно не побеждал, это давит на команду»

27 июня 2020, 23:58
3

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников после матча 24-го тура РПЛ против «Динамо» (0:0) рассказал о давлении на команду. Она не побеждает в лиге с ноября.

«Проблемы есть всегда, в том числе психологического характера. Давно не выигрывали, это давит на команду. Гораздо важнее сегодня было сыграть надежно в линии обороны.

Сегодня мы не дали «Динамо» вообще ничего создать. Оборона хорошо действовала, мы имели моменты в контратаках. «Динамо» выбрало аналогичную тактику», – цитирует Овчинникова Metaratings со ссылкой на ютуб-канал РПЛ.

  • ЦСКА в таблице идет пятым.
  • В следующем туре москвичи сыграют в дерби со «Спартаком».
  • За два матча после возобновления сезона ЦСКА не забил ни одного гола.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Овчинников Сергей
Комментарии (3)
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PahaSpartak
1593317446
Главная интрига матча - кто будет судить его :) Сколько будет пенальти в ворота красно-белых и наконец, на какой минуте удалят игрока Спартака
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Томик
1593350880
Тут в другом проблема. Как с такой игрой ЦСКА умудрился набрать столько очков в чемпионате?
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