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    Овчинников: «ЦСКА давно не побеждал, это давит на команду»

    Тренер ЦСКА Сергей Овчинников после матча 24-го тура РПЛ против «Динамо» (0:0) рассказал о давлении на команду. Она не побеждает в лиге с ноября.

    «Проблемы есть всегда, в том числе психологического характера. Давно не выигрывали, это давит на команду. Гораздо важнее сегодня было сыграть надежно в линии обороны.

    Сегодня мы не дали «Динамо» вообще ничего создать. Оборона хорошо действовала, мы имели моменты в контратаках. «Динамо» выбрало аналогичную тактику», – цитирует Овчинникова Metaratings со ссылкой на ютуб-канал РПЛ.

    • ЦСКА в таблице идет пятым.
    • В следующем туре москвичи сыграют в дерби со «Спартаком».
    • За два матча после возобновления сезона ЦСКА не забил ни одного гола.

    Источник: Metaratings

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    27.06.2020 23:58
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