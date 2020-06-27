Овчинников: «ЦСКА давно не побеждал, это давит на команду»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников после матча 24-го тура РПЛ против «Динамо» (0:0) рассказал о давлении на команду. Она не побеждает в лиге с ноября.

«Проблемы есть всегда, в том числе психологического характера. Давно не выигрывали, это давит на команду. Гораздо важнее сегодня было сыграть надежно в линии обороны.

Сегодня мы не дали «Динамо» вообще ничего создать. Оборона хорошо действовала, мы имели моменты в контратаках. «Динамо» выбрало аналогичную тактику», – цитирует Овчинникова Metaratings со ссылкой на ютуб-канал РПЛ.