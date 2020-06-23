AS: «Реал» просит изменить расписание чемпионата Испании. У клуба 62 часа отдыха, у «Барселоны» – 118

Руководство «Реала» несогласно с календарем на ближайшие туры Ла Лиги.

Мадридский клуб считает несправедливым расписание на 33-й и 34-й тур чемпионата Испании.

В 33-м туре «Барселона» сыграет с «Атлетико» 30 июня в 23:00 по московскому времени, а «Реал» примет «Хетафе» 2 июля в 23:00.

34-м туре «Реал» сыграет на выезде с «Атлетиком» 5 июля в 15:00. «Барселона» – в гостях с «Вильярреалом» 5 июля в 23:00.

Пауза между 33-м и 34-м турами у «Реала» составит 62 часа, у «Барселоны» – 118 часов.