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    AS: «Реал» просит изменить расписание чемпионата Испании. У клуба 62 часа отдыха, у «Барселоны» – 118

    Руководство «Реала» несогласно с календарем на ближайшие туры Ла Лиги.

    Мадридский клуб считает несправедливым расписание на 33-й и 34-й тур чемпионата Испании.

    В 33-м туре «Барселона» сыграет с «Атлетико» 30 июня в 23:00 по московскому времени, а «Реал» примет «Хетафе» 2 июля в 23:00.

    34-м туре «Реал» сыграет на выезде с «Атлетиком» 5 июля в 15:00. «Барселона» – в гостях с «Вильярреалом» 5 июля в 23:00.

    Между 33-м и 34-м турами у «Реала» будет 62 часа на паузу между играми, а у «Барселоны» – 118 часов.

    • После 30-ти туров «Реал» и «Барселона» делят первое место.
    • У обоих клубов по 65 очков.

    Источник: AS

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3496

      Борат 11 минут назад

      да это же заговор против спартака !
      гыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +650

      OBOLEV 13 минут назад

      Началось ) Хотя Реал я понимаю . Как не как соперники очень не приятные

      0
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