AS: «Реал» просит изменить расписание чемпионата Испании. У клуба 62 часа отдыха, у «Барселоны» – 118

да это же заговор против спартака !
гыгы
Руководство «Реала» несогласно с календарем на ближайшие туры Ла Лиги.
Мадридский клуб считает несправедливым расписание на 33-й и 34-й тур чемпионата Испании.
В 33-м туре «Барселона» сыграет с «Атлетико» 30 июня в 23:00 по московскому времени, а «Реал» примет «Хетафе» 2 июля в 23:00.
34-м туре «Реал» сыграет на выезде с «Атлетиком» 5 июля в 15:00. «Барселона» – в гостях с «Вильярреалом» 5 июля в 23:00.
Между 33-м и 34-м турами у «Реала» будет 62 часа на паузу между играми, а у «Барселоны» – 118 часов.
- После 30-ти туров «Реал» и «Барселона» делят первое место.
- У обоих клубов по 65 очков.