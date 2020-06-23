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  • AS: «Реал» просит изменить расписание чемпионата Испании. У клуба 62 часа отдыха, у «Барселоны» – 118

AS: «Реал» просит изменить расписание чемпионата Испании. У клуба 62 часа отдыха, у «Барселоны» – 118

23 июня 2020, 10:16
4

Руководство «Реала» несогласно с календарем на ближайшие туры Ла Лиги.

Мадридский клуб считает несправедливым расписание на 33-й и 34-й тур чемпионата Испании.

В 33-м туре «Барселона» сыграет с «Атлетико» 30 июня в 23:00 по московскому времени, а «Реал» примет «Хетафе» 2 июля в 23:00.

34-м туре «Реал» сыграет на выезде с «Атлетиком» 5 июля в 15:00. «Барселона» – в гостях с «Вильярреалом» 5 июля в 23:00.

Пауза между 33-м и 34-м турами у «Реала» составит 62 часа, у «Барселоны» – 118 часов.

  • После 30-ти туров «Реал» и «Барселона» делят первое место.
  • У обоих клубов по 65 очков.

Источник: AS
Барселона Реал
Комментарии (4)
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OBOLEV
1592897408
Началось ) Хотя Реал я понимаю . Как не как соперники очень не приятные
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Plyash
1592902774
Вообще-то,если перевести в сутки,Реал будет отдыхать двое с половиной суток,Барселона будет отдыхать без малого пять.По-моему,Реалу за это время проще не выпасть из колеи,чем Барсе сохранить игровую форму.Кто играл,знает,долгая пауза на пользу не идёт.
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Saracen Jr
1592903366
зато перед валенсией они отдыхали на день дольше, чем барса в том же туре. вот пусть теперь отдуваются. вообще, какая им разница. все равно перес все купит и судьи сделают реал чемпионом
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