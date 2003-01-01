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    Аршавин – об Азмуне: «Из «Арсенала» никто не звонил и про него не спрашивал»

    Бывший игрок «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин опроверг информацию, согласно которой он порекомендовал лондонскому клубу купить нападающего Сердара Азмуна.

    «Интерес к нему есть. Из «Арсенала» никто не звонил и про него не спрашивал. Агенты выходили на меня, но я переправлял их к Хавьеру (Рибалте). Интерес есть, но здесь решение должны принимать главный тренер и президент клуба, насколько выгодным будет предложение и кто на его месте будет играть, если он уйдет», – сказал Аршавин.

    • В феврале 2019 года «Зенит» купил форварда у «Рубина» за 12 миллионов евро.
    • В активе иранца 26 голов и 10 ассистов в 45 матчах в составе петербургской команды.
    • Рыночная стоимость Азмуна – 14,5 миллиона евро.

    Источник: Sportbox

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