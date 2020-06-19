Аршавин – об Азмуне: «Из «Арсенала» никто не звонил и про него не спрашивал»

Бывший игрок «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин опроверг информацию, согласно которой он порекомендовал лондонскому клубу купить нападающего Сердара Азмуна.
«Интерес к нему есть. Из «Арсенала» никто не звонил и про него не спрашивал. Агенты выходили на меня, но я переправлял их к Хавьеру (Рибалте). Интерес есть, но здесь решение должны принимать главный тренер и президент клуба, насколько выгодным будет предложение и кто на его месте будет играть, если он уйдет», – сказал Аршавин.
- В феврале 2019 года «Зенит» купил форварда у «Рубина» за 12 миллионов евро.
- В активе иранца 26 голов и 10 ассистов в 45 матчах в составе петербургской команды.
- Рыночная стоимость Азмуна – 14,5 миллиона евро.
Источник: Sportbox