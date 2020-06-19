Аршавин – об Азмуне: «Из «Арсенала» никто не звонил и про него не спрашивал»

Бывший игрок «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин опроверг информацию, согласно которой он порекомендовал лондонскому клубу купить нападающего Сердара Азмуна.

«Интерес к нему есть. Из «Арсенала» никто не звонил и про него не спрашивал. Агенты выходили на меня, но я переправлял их к Хавьеру (Рибалте). Интерес есть, но здесь решение должны принимать главный тренер и президент клуба, насколько выгодным будет предложение и кто на его месте будет играть, если он уйдет», – сказал Аршавин.