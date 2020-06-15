Журналист Агилар: Азмун близок к переходу в «Арсенал»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун в ближайшее время подпишет контракт с «Арсеналом», утверждает журналист El Mundo Deportivo Франсеск Агилар.
По словам Агилара, иранского нападающего лондонцам порекомендовал экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин.
Сообщалось, что главный «Арсенала» Микель Артета связывался Аршавиным по поводу возможного трансфера Азмуна.
- В феврале 2019 года «Зенит» купил форварда у «Рубина» за 12 миллионов евро.
- В активе иранца 26 голов и 10 ассистов в 45 матчах в составе петербургской команды.
- Рыночная стоимость Азмуна – 14,5 миллиона евро.
Источник: Твиттер Франсеска Агилара