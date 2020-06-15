Журналист Агилар: Азмун близок к переходу в «Арсенал»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун в ближайшее время подпишет контракт с «Арсеналом», утверждает журналист El Mundo Deportivo Франсеск Агилар.

По словам Агилара, иранского нападающего лондонцам порекомендовал экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин.

Сообщалось, что главный «Арсенала» Микель Артета связывался Аршавиным по поводу возможного трансфера Азмуна.