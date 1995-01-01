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    Журналист Агилар: Азмун близок к переходу в «Арсенал»

    Форвард «Зенита» Сердар Азмун в ближайшее время подпишет контракт с «Арсеналом», утверждает журналист El Mundo Deportivo Франсеск Агилар.

    По словам Агилара, иранского нападающего лондонцам порекомендовал экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин.

    Сообщалось, что главный «Арсенала» Микель Артета связывался Аршавиным по поводу возможного трансфера Азмуна.

    • В феврале 2019 года «Зенит» купил форварда у «Рубина» за 12 миллионов евро.
    • В активе иранца 26 голов и 10 ассистов в 45 матчах в составе петербургской команды.
    • Рыночная стоимость Азмуна – 14,5 миллиона евро.

    Источник: Твиттер Франсеска Агилара

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    Сегодня, 18:49
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1923

      все_будет_AUDI 9 минут назад

      Может в Тульский если только

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1464

      Genz 36 минут назад

      Азмуна покупали в замен зэка Кокорина. Теперь хотят продать за 30 арсеналу и вернуть зэка с зарплатой 2 миллиона и стулья все уберут. Будут стоять. Но Саня хочет вернуть стулья и зарплату 4 миллиона лавки в зените

      1
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    • ...
      Рейтинг: +420

      valkam72 1 час назад

      Игроки синита кричит ценятся. Вааахаха. У Рубина купили епт год назад. Тупость педикулезных удивляет.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      KPCCSPB > valkam72 49 минут назад

      Таких как ты хрюшек, походу на тушонку выращивают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +569

      Puddle 1 час назад

      это вот хряки нигде не ценятся. Их берут только Томь и Анортосис какой нибудь

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +131

      vsespartak01 > Puddle 1 час назад

      ребенок!прям и хамить то жалко!детский лепет бомжарика пуделя или визг!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +569

      Puddle > vsespartak01 27 минут назад

      слушай, уйми свое рыло

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3998

      Рубинище 1 час назад

      Ослаблять себя перед ЛЧ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1745

      житель СПб > Рубинище 40 минут назад

      А они, похоже, вообще от всех хороших игроков избавляются... Вот и Кокорина потерять планируют. Мне совершенно непонятно, на что они собираются рассчитывать в ЛЧ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5526

      Литейный4 1 час назад

      Игроки Зенита ценятся. Зенит знает весь мир. Гыгыгы.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2900

      alarm 2 часа назад

      позор спартаку

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +131

      vsespartak01 > alarm 1 час назад

      иди лечись!крыша едет не спеша у аларма алкаша гы гы гы!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5526

      Литейный4 > vsespartak01 1 час назад

      Мой мальчик! Тебе эту песню дарю.
      Рассчитывай силы свои.
      И, если сказать не умеешь "хрю-хрю", -
      Визжи, не стесняясь: "И-ииии!
      Гыгыгы

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +131

      vsespartak01 > Литейный4 1 час назад

      молодец степан!я даже на тебя не сержусь!я вчера был наверное не прав!ты на создание клонов не способен!ты просто заигравшийся пацан в непойми какую игру!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2900

      alarm 2 часа назад

      лучше, конечно, было придержать на год, а потом продать за 50.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1284

      FENIX-SL 2 часа назад

      ну вот это уже интереснее выглядит

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