Ребров выиграл второе подряд чемпионство с «Ференцварошем». Это четвертый трофей для тренера

Комментатор Алексей Андронов поздравил главного тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва с победой в чемпионате Венгрии.

«Поздравляю своего давнего друга, Сергея Реброва со вторым подряд чемпионством в Венгрии. Два – с «Динамо» Киев, два – с «Ференцварошем»! Даешь группу Лиги чемпионов! На Станиславовича уже хороший спрос в Европе («Фенербахче»), а будет еще лучше. Полагаю, за пределами чемпионатов топ-10 Ребров – один из самых интересных и перспективных тренеров. Все только начинается!», – написал Андронов.