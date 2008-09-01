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    Ребров выиграл второе подряд чемпионство с «Ференцварошем». Это четвертый трофей для тренера

    Комментатор Алексей Андронов поздравил главного тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва с победой в чемпионате Венгрии.

    «Поздравляю своего давнего друга, Сергея Реброва со вторым подряд чемпионством в Венгрии. Два – с «Динамо» Киев, два – с «Ференцварошем»! Даешь группу Лиги чемпионов! На Станиславовича уже хороший спрос в Европе («Фенербахче»), а будет еще лучше. Полагаю, за пределами чемпионатов топ-10 Ребров – один из самых интересных и перспективных тренеров. Все только начинается!», – написал Андронов.

    • Ребров возглавил клуб из Венгрии в 2018 году.
    • В чемпионате Венгрии участвуют 12 команд.

    Источник: Телеграм-канал Алексея Андронова

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