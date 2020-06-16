Гендиректор «Балтики»: «Мы выйдем в РПЛ и будем там крепким клубом.

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев считает, что клуб способен выйти в РПЛ и закрепиться в высшем дивизионе.

«Балтика» выйдет в РПЛ и будет там крепким клубом со своими целями и задачами. Мы все для этого делаем.

Понимаем, что готовы к Премьер-лиге ментально и базисно. Сегодня клуб в стабильном состоянии. Нас ничто не отвлекает от реализации задуманного и задекларированного перед главой региона и советом директоров, которые солидарно нам помогают, поддерживают в каждом нашем шаге», – сказал функционер.

Сезон-2019/20 в ФНЛ был завершен досрочно. «Балтика» заняла в турнире шестое место.