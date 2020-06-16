Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    Гендиректор «Балтики»: «Мы выйдем в РПЛ и будем там крепким клубом.

    Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев считает, что клуб способен выйти в РПЛ и закрепиться в высшем дивизионе.

    «Балтика» выйдет в РПЛ и будет там крепким клубом со своими целями и задачами. Мы все для этого делаем.

    Понимаем, что готовы к Премьер-лиге ментально и базисно. Сегодня клуб в стабильном состоянии. Нас ничто не отвлекает от реализации задуманного и задекларированного перед главой региона и советом директоров, которые солидарно нам помогают, поддерживают в каждом нашем шаге», – сказал функционер.

    Сезон-2019/20 в ФНЛ был завершен досрочно. «Балтика» заняла в турнире шестое место.

    Источник: Sportbox

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.06.2020 22:42
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2930

      alarm 1 час назад

      стадион есть, так что выйдут скорее всего однажды и будут драть хряков. но не надо балтику в рпл. расформировать этот недоклуб сразу после спартака.

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77118
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru