Энди Коул: «Чуть не обмочился, когда стоял в туннеле и увидел Роналдо»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул рассказал, как в первый раз сыграл против экс-форварда «Интера» и «Реала» Роналдо.

«Помню, когда мы играли с «Интером» в сезоне-1998/99, я стоял в туннеле и увидел Роналдо. Не буду врать, я чуть не обмочился! Я годами следил за этим парнем. Это настоящий игрок! Он умел все.

А я стою в туннеле «Сан-Сиро» и говорю: «Это же сумасшествие!». Я себе сказал: «Вау, ты выходишь играть с футболистами высшего уровня».

Если сейчас заговорить со многими детьми о бразильце Роналдо, они так на вас посмотрят, будто у вас три головы, потому что они его не знают. Если бы у него не было травм, он бы выигрывал «Золотой мяч» за «Золотым мячом» и забил миллион голов. Он был настоящим футболистом! Совершенным футболистом.

Конечно, сейчас мы будем говорить, что Криштиану на его уровне, потому что мы видим это в реальном времени, это видят дети. Но если убрать травмы – он был абсолютно невероятен, настоящий футболист», – сказал Коул.