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    Энди Коул: «Чуть не обмочился, когда стоял в туннеле и увидел Роналдо»

    Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул рассказал, как в первый раз сыграл против экс-форварда «Интера» и «Реала» Роналдо.

    «Помню, когда мы играли с «Интером» в сезоне-1998/99, я стоял в туннеле и увидел Роналдо. Не буду врать, я чуть не обмочился! Я годами следил за этим парнем. Это настоящий игрок! Он умел все.

    А я стою в туннеле «Сан-Сиро» и говорю: «Это же сумасшествие!». Я себе сказал: «Вау, ты выходишь играть с футболистами высшего уровня».

    Если сейчас заговорить со многими детьми о бразильце Роналдо, они так на вас посмотрят, будто у вас три головы, потому что они его не знают. Если бы у него не было травм, он бы выигрывал «Золотой мяч» за «Золотым мячом» и забил миллион голов. Он был настоящим футболистом! Совершенным футболистом.

    Конечно, сейчас мы будем говорить, что Криштиану на его уровне, потому что мы видим это в реальном времени, это видят дети. Но если убрать травмы – он был абсолютно невероятен, настоящий футболист», – сказал Коул.

    • У Роналдо была трохлеарная дисплазия коленного сустава.
    • Бразилец несколько раз пропускал длительный срок из-за проблем с коленом в 2000-х.

    Источник: Goal

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +431

      valkam72 2 часа назад

      Педикулёзные ссутся, когда дзюбиньо увидят...

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