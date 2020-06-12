«Уфа» отказалась от товарищеского матча с «Уралом»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил об отказе «Уфы» проводить товарищеский матч между командами.

«У нас товарищеских и контрольных матчей до возобновления чемпионата не будет. Нам есть где играть, но не с кем. Команды первой и второй лиг распущены, а куда-то ехать не резон. Мы приглашали «Уфу», но они отказались. Кроме «Уфы», рядом с нами никого нет», – сказал Иванов.