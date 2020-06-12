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    «Уфа» отказалась от товарищеского матча с «Уралом»

    Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил об отказе «Уфы» проводить товарищеский матч между командами.

    «У нас товарищеских и контрольных матчей до возобновления чемпионата не будет. Нам есть где играть, но не с кем. Команды первой и второй лиг распущены, а куда-то ехать не резон. Мы приглашали «Уфу», но они отказались. Кроме «Уфы», рядом с нами никого нет», – сказал Иванов.

    • РПЛ возобновится 19 июня.
    • «Уфа» занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата.
    • «Урал» идет на десятом месте.

    Источник: «Р-Спорт»

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