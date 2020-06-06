Отец Кузяева: «Никакого интереса со стороны «Динамо» нет, с «Зенитом» никто переговоров не ведет»

Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, ответил на вопросы о будущем своего сына.

Напомним, что по окончании этого сезона истечет контракт 27-летнего футболиста с петербургским клубом.

«Ко мне обращались из «Динамо»? Ко мне никто не обращался, никакого интереса нет. Сейчас ничего неизвестно.

Далер мечтает играть в Европе? Каждый футболист мечтает играть в сильном чемпионате, не только мой сын.

Продление контракта? Вы же читали интервью Медведева. Он сказал, что как только чемпионат закончится, будут решать. Сейчас никто никаких переговоров не ведет», – сказал Кузяев-старший.