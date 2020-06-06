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  • Отец Кузяева: «Никакого интереса со стороны «Динамо» нет, с «Зенитом» никто переговоров не ведет»

Отец Кузяева: «Никакого интереса со стороны «Динамо» нет, с «Зенитом» никто переговоров не ведет»

6 июня 2020, 13:55
6

Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, ответил на вопросы о будущем своего сына.

Напомним, что по окончании этого сезона истечет контракт 27-летнего футболиста с петербургским клубом.

«Ко мне обращались из «Динамо»? Ко мне никто не обращался, никакого интереса нет. Сейчас ничего неизвестно.

Далер мечтает играть в Европе? Каждый футболист мечтает играть в сильном чемпионате, не только мой сын.

Продление контракта? Вы же читали интервью Медведева. Он сказал, что как только чемпионат закончится, будут решать. Сейчас никто никаких переговоров не ведет», – сказал Кузяев-старший.

  • Хавбек выступает за «Зенит» с 2017 года.
  • В его активе 11 голов и восемь ассистов в 85 матчах.
  • По информации «СДЗД», клуб не будет продлевать контракт с Кузяевым.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Кузяев Далер
Комментарии (6)
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lysenkoff
1591448856
Просто так игрока за 8млн. евро отпустить странно, это не в духе жадного руководства... Тем более игрок то неплохой, из-за травм сдал, но 27 лет это не 37...
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vladimir-7
1591452358
На родные просторы Татарстана в Рубин, вот и вся Европа.
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GreyDM
1591453669
Немного не к месту, но когда отец=агент, не всегда хорошо. Часто они пытаются полностью контролировать сыновей,и даже реализовывать через них свои нереализованные амбиции, или просто (если пофиг на футбол) искать как можно больше денег не думая о дальнейшей карьере чад своих.
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evgevg13
1591459931
В Европу? Ну пусть едет в Албанию. Там тоже его сородичи..
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Hektor 84
1591469991
Папа Кузяева прикидывается папой Неймара? Или мамой Рабьо?
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