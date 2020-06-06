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    Отец Кузяева: «Никакого интереса со стороны «Динамо» нет, с «Зенитом» никто переговоров не ведет»

    Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, ответил на вопросы о будущем своего сына.

    Напомним, что по окончании этого сезона истечет контракт 27-летнего футболиста с петербургским клубом.

    «Ко мне обращались из «Динамо»? Ко мне никто не обращался, никакого интереса нет. Сейчас ничего неизвестно.

    Далер мечтает играть в Европе? Каждый футболист мечтает играть в сильном чемпионате, не только мой сын.

    Продление контракта? Вы же читали интервью Медведева. Он сказал, что как только чемпионат закончится, будут решать. Сейчас никто никаких переговоров не ведет», – сказал Кузяев-старший.

    • Хавбек выступает за «Зенит» с 2017 года.
    • В его активе 11 голов и восемь ассистов в 85 матчах.
    • По информации «СДЗД», клуб не будет продлевать контракт с Кузяевым.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1198

      Питерский князь 30 минут назад

      Приличный игрок. Если уйдет, то на его место должен прийти игрок уровня Балак, в лучшие годы само собой.

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