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    «Покидаю клуб с чувством выполненного долга»: Вагнер Лав попрощался с «Коринтиансом»

    Нападающий Вагнер Лав опубликовал в инстаграме пост, посвященный уходу из «Коринтианса».

    «Ещe один этап пройден! Спасибо богу, что дал мне возможность ещe раз защищать цвета «Коринтианса». Спасибо совету директоров за усердную работу по возвращению меня в клуб. Рад каждой победе, которую мы добыли вместе с партнерами по команде.

    Я покидаю клуб с чувством выполненного долга и чудесными воспоминаниями. Благодарю за все достижения и за то, что я снова стал чемпионом. Спасибо болельщикам за поддержку. Всегда буду вам благодарен», – написал 35-летний футболист.

    • Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом» по взаимному согласию.
    • Форвард выступал за бразильский клуб с февраля 2015-го по январь 2016-го, а также с января 2019-го по июнь 2020-го года.
    • Суммарно он провел 73 матча, забил 23 гола и сделал девять ассистов.
    • В понедельник игрок может объявить о возвращении в ЦСКА.

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    Публикация от text (@oficialvagnerlove) 5 Июн 2020 в 1:00 PDT

    Источник: Инстаграм Вагнера Лава

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1363

      Cleaner 1 час назад

      Старенький для нападающего. Но судя по последней статистике в хорошей форме. Буду рад увидеть его в ЦСКА.

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