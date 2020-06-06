«Покидаю клуб с чувством выполненного долга»: Вагнер Лав попрощался с «Коринтиансом»

Нападающий Вагнер Лав опубликовал в инстаграме пост, посвященный уходу из «Коринтианса».

«Ещe один этап пройден! Спасибо богу, что дал мне возможность ещe раз защищать цвета «Коринтианса». Спасибо совету директоров за усердную работу по возвращению меня в клуб. Рад каждой победе, которую мы добыли вместе с партнерами по команде.

Я покидаю клуб с чувством выполненного долга и чудесными воспоминаниями. Благодарю за все достижения и за то, что я снова стал чемпионом. Спасибо болельщикам за поддержку. Всегда буду вам благодарен», – написал 35-летний футболист.

Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом» по взаимному согласию.

Форвард выступал за бразильский клуб с февраля 2015-го по январь 2016-го, а также с января 2019-го по июнь 2020-го года.

Суммарно он провел 73 матча, забил 23 гола и сделал девять ассистов.

В понедельник игрок может объявить о возвращении в ЦСКА.