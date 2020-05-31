Месси: «Футбол, как и вся жизнь, уже не будет тем, к которому мы привыкли»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси дал оценку пандемии коронавируса. По мнению аргентинца, она изменит мир.

«У многих из нас нет понимания, каким будет мир после всего этого. Людям пришлось очень трудно и не только из-за изоляции и всей этой ситуации, которая застала нас врасплох. Особенно тяжело было тем, кто потерял родственников и друзей и даже не смог с ними нормально попрощаться. Нет ничего хуже, чем терять людей, которых ты любишь. Это мне кажется очень несправедливым.

Футбол уже никогда не будет прежним, но и не только он. Думаю, что и вся жизнь уже не будет той, к которой мы привыкли», – цитирует Месси «Спорт-Экспресс» со ссылкой на El Pais.