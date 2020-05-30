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    Российские лиги могут переименовать в 2021 году

    Глава комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев дал комментарии по поводу вероятного переименования российских футбольных дивизионов.

    «У нас в стране сложилось странное обозначение футбольных дивизионов. РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. В моем понимании эти аббревиатуры не прижились у широких масс. Довольно сложно объяснить обычным людям, почему бывшая Вторая лига называется ПФЛ, то есть «Профессиональная футбольная лига». А что, Премьер-лига – она не профессиональная? Поэтому появилась идея привести все лиги к единой линейке нейминга, чтобы они назывались понятно с единой логикой.

    Один из вариантов изменения названий для системы дивизионов действительно «Высшая лига – Первая лига – Вторая лига». Есть вариант, например, такой линейки: Национальная лига – Лига Развития – Лига Регионов. Наверняка будут еще варианты, все они будут представлены на экспертное мнение, мы будем проводить социологические исследования по стране. Потому что тема есть: для многих ФНЛ и ПФЛ так и остались Первой и Второй лигами.

    К новым названиям, думаю, мы придем к сезону-2021/22. Это нужно в том числе с точки зрения сквозного маркетинга. Не секрет, что у ФНЛ, кроме букмекеров спонсоров нет. У РПЛ только недавно появился «Тинькофф», а до этого тоже не было большого количества партнеров. Хотя стоит отдать должное РПЛ, они провели большую работу по изменению», – сказал Соловьев.

    РПЛ могут переименовать в Высшую лигу или Лигу России

    Источник: «Комсомольская правда»

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    30.05.2020 13:37
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1132

      Retiremen_VMF 7 часов назад

      Вот зачем они вообще что то говорят? Когда ничего говорят, создается впечатление, что они хоть что то делают. А тут.... ну какая разница как оно называется? А ведь назовут, национальная лига, а потом скажут, что лига развития не национальная? И будем опять бабки вкладывать.

      0
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      Рейтинг: +556

      Граф2019 9 часов назад

      и тут пришел Вова...

      0
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      Рейтинг: +139

      Puddle 9 часов назад

      Ну высшую лигу скоро назовут Безхряковской. Когда спортаг расформируют, или в ФНЛ.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1783

      "supermax" > Puddle 8 часов назад

      ты один у мамы дурачок? или вас несколько? ... остальных членов отряда слабоумных я конечно же учитываю по умолчанию

      0
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      Рейтинг: +7771

      BRO_football 10 часов назад

      А то, что в 2018 году уже переименовали РФПЛ и РПЛ уже все забыли? Ещё раз тем же самым будут заниматься? Опять государственное бабло пилить будут?

      2
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      Рейтинг: +6022

      Сильвербой 10 часов назад

      И коронавирус эту пи..дорасню не покосит!!!

      1
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      Рейтинг: +4728

      subbotaspartak 10 часов назад

      Назад в будущее...

      1
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      Рейтинг: +403

      GreyDM > subbotaspartak 8 часов назад

      я бы сказал, вперёд в прошлое)))

      1
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      Рейтинг: +1285

      Cleaner 10 часов назад

      Дебилоиды...

      4
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      Рейтинг: +137

      Кодем 10 часов назад

      И как бы ты ее не назвал,авторитета этому болоту не прибавится.

      2
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      Рейтинг: +5055

      серега кашин 10 часов назад

      а когда в рпл переменовывали вы деб..лы чем думали? или походу дела оказывается вам и думать то нечем. сказал бы что кризиз и нужно гос денег присвоить, а то дормоеды обеднели

      5
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      Рейтинг: +2527

      alarm 11 часов назад

      серия А, серия Б - самое норм, а не лига, мать её, развития. когда в неё вылетит спортаг - он там будет ещё больше деградировать, а не развиваться. вот.

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