Российские лиги могут переименовать в 2021 году

Глава комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев дал комментарии по поводу вероятного переименования российских футбольных дивизионов.

«У нас в стране сложилось странное обозначение футбольных дивизионов. РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. В моем понимании эти аббревиатуры не прижились у широких масс. Довольно сложно объяснить обычным людям, почему бывшая Вторая лига называется ПФЛ, то есть «Профессиональная футбольная лига». А что, Премьер-лига – она не профессиональная? Поэтому появилась идея привести все лиги к единой линейке нейминга, чтобы они назывались понятно с единой логикой.

Один из вариантов изменения названий для системы дивизионов действительно «Высшая лига – Первая лига – Вторая лига». Есть вариант, например, такой линейки: Национальная лига – Лига Развития – Лига Регионов. Наверняка будут еще варианты, все они будут представлены на экспертное мнение, мы будем проводить социологические исследования по стране. Потому что тема есть: для многих ФНЛ и ПФЛ так и остались Первой и Второй лигами.

К новым названиям, думаю, мы придем к сезону-2021/22. Это нужно в том числе с точки зрения сквозного маркетинга. Не секрет, что у ФНЛ, кроме букмекеров спонсоров нет. У РПЛ только недавно появился «Тинькофф», а до этого тоже не было большого количества партнеров. Хотя стоит отдать должное РПЛ, они провели большую работу по изменению», – сказал Соловьев.

РПЛ могут переименовать в Высшую лигу или Лигу России