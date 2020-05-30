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Российские лиги могут переименовать в 2021 году

30 мая 2020, 13:37
13

Глава комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев дал комментарии по поводу вероятного переименования российских футбольных дивизионов.

«У нас в стране сложилось странное обозначение футбольных дивизионов. РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. В моем понимании эти аббревиатуры не прижились у широких масс. Довольно сложно объяснить обычным людям, почему бывшая Вторая лига называется ПФЛ, то есть «Профессиональная футбольная лига». А что, Премьер-лига – она не профессиональная? Поэтому появилась идея привести все лиги к единой линейке нейминга, чтобы они назывались понятно с единой логикой.

Один из вариантов изменения названий для системы дивизионов действительно «Высшая лига – Первая лига – Вторая лига». Есть вариант, например, такой линейки: Национальная лига – Лига Развития – Лига Регионов. Наверняка будут еще варианты, все они будут представлены на экспертное мнение, мы будем проводить социологические исследования по стране. Потому что тема есть: для многих ФНЛ и ПФЛ так и остались Первой и Второй лигами.

К новым названиям, думаю, мы придем к сезону-2021/22. Это нужно в том числе с точки зрения сквозного маркетинга. Не секрет, что у ФНЛ, кроме букмекеров спонсоров нет. У РПЛ только недавно появился «Тинькофф», а до этого тоже не было большого количества партнеров. Хотя стоит отдать должное РПЛ, они провели большую работу по изменению», – сказал Соловьев.

РПЛ могут переименовать в Высшую лигу или Лигу России

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (13)
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"supermax"
1590837863
зачем откладывать на завтра то, что можно попилить сегодня?
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gor77
1590838510
Анекдот вспомнился про таких Соловьёвых: - Да, господа! Настало такое время, такое время, что начали сходить с ума не только те, у которых есть ум. А даже те, у которых его нет.
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mamba9090909
1590840654
"Отродясь такого не было, и вот - опять.....", "Курс у нас один - правильный....", "Если делать - так по большому....", "Надо делать то, что нужно людям, а не то, чем мы здесь занимаемся...." "Нас никто не может упрекнуть в том, что у нас хорошие помыслы....", "Я ничего говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу..."
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серега кашин
1590843010
а когда в рпл переменовывали вы деб..лы чем думали? или походу дела оказывается вам и думать то нечем. сказал бы что кризиз и нужно гос денег присвоить, а то дормоеды обеднели
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Кодем
1590843255
И как бы ты ее не назвал,авторитета этому болоту не прибавится.
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subbotaspartak
1590843854
Назад в будущее...
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Сильвербой
1590843969
И коронавирус эту пи..дорасню не покосит!!!
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BRO_football
1590844878
А то, что в 2018 году уже переименовали РФПЛ и РПЛ уже все забыли? Ещё раз тем же самым будут заниматься? Опять государственное бабло пилить будут?
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Retiremen_VMF
1590853668
Вот зачем они вообще что то говорят? Когда ничего говорят, создается впечатление, что они хоть что то делают. А тут.... ну какая разница как оно называется? А ведь назовут, национальная лига, а потом скажут, что лига развития не национальная? И будем опять бабки вкладывать.
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zigbert
1590909997
Не помешало бы в конституции закрепить новое название.
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