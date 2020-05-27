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РПЛ могут переименовать в Высшую лигу или Лигу России

27 мая 2020, 19:37
50

РПЛ вскоре могут переименовать. Состоялось заседание комитета РФС по маркетингу, где обсудили варианты ребрендинга, пишет «Рейтинг Букмекеров».

Согласно первому варианту, РПЛ получит название Высшая лига, ФНЛ – Первая лига, ПФЛ – Вторая лига.

Другой вариант предусматривает, что РПЛ будет носить название Лига России/Национальная лига, ФНЛ – Лига роста/развития, ПФЛ – Лига регионов.

  • РФС не исключает, что к обсуждению ребрендинга привлечет болельщиков.
  • РПЛ существует с 2001 года.
  • ФНЛ основали в 2010 году.

Источник: «Рейтинг Букмекеров»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ
Комментарии (50)
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кто там
1590597685
Как овно не назови, ландышами пахнуть не станет. Зато денежек кто то в карман себе положит.
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Freyd
1590598168
Раньше так и было,Высшая первая и вторая лиги
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Cules2013
1590598200
Ну да, сейчас ещё бабло спишем не ребрендинг, и под шумок некоторые правила изменим, ибо организация как бы новая)
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ufos73
1590599126
По кругу каждые 10 лет переименовываем?
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valkam72
1590599172
Да в лигу синита и К° переименуйте епт.
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серега кашин
1590599932
чинуши решили под шумок гос лямы распилить
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Red-white-чемпион
1590600495
от чего ушли к тому пришли называется.
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DOCTOR PENALTY
1590601754
Не все ещё запомнили, как сейчас называется, а уже опять переименовывают. "Кипит работа", *****! А вот Лига роста/развития - это вообще дебильней не придумаешь.
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Давид59
1590602153
А смысл? Дурость это всё. Ребрендинг блин! Похоже под это дело бабки хотят освоить
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zigbert
1590675592
Вот так, где бы заниматься развитием футбола, в РФС решают никому не нужные вопросы. И никто не даст гарантию что это переименование будет последним.
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