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    РПЛ могут переименовать в Высшую лигу или Лигу России

    РПЛ вскоре могут переименовать. Состоялось заседание комитета РФС по маркетингу, где обсудили варианты ребрендинга, пишет «Рейтинг Букмекеров».

    Согласно первому варианту, РПЛ получит название Высшая лига, ФНЛ – Первая лига, ПФЛ – Вторая лига.

    Другой вариант предусматривает, что РПЛ будет носить название Лига России/Национальная лига, ФНЛ – Лига роста/развития, ПФЛ – Лига регионов.

    • РФС не исключает, что к обсуждению ребрендинга привлечет болельщиков.
    • РПЛ существует с 2001 года.
    • ФНЛ основали в 2010 году.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    27.05.2020 19:37
    Комментарии51
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      Рейтинг: +574

      fhnv 1 час назад

      давно пора!
      Высшая (чемпионат страны и еврокубки)
      Первая (чемпионат страны но ниже классом)
      вторая (Чемпионаты округов )
      третья области
      четвертая( района,города)

      0
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      Рейтинг: +761

      Нас Много 3 часа назад

      Самый простой - первый вариант самый лучший. Он просто называет вещи своими именами, без всяких выпендрёжей - типа супер-пупер.

      1
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      Рейтинг: +118

      Puddle 4 часа назад

      спортаг расформируют, и переименовать в Бесхрюковская Лига

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1184

      evgevg13 8 часов назад

      Типа команды которые отказались играть в ФНЛ с удовольствием останутся в лиге роста...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1184

      evgevg13 8 часов назад

      Первый вариант -давно забытое старое. Ну а второй- бред сумасшедшего...

      4
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      Рейтинг: +512

      моэм 8 часов назад

      Отстойник можно называть по разному , получатся те же яйца , только в профиль...с другой стороны это тоже , хоть какая то , но работа по улучшению Российского футбола...мозгов то у чиновников на большее всё равно не хватает...и ребята делают как могут ...а или что получится .

      1
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      Рейтинг: +233

      aldo conte 8 часов назад

      Когда назвали РПЛ, на манер АПЛ, думали, что у нас будут такой же футбол, как в Англии. А может решили - чем мы хуже англичан, у нас такие же крутые клубы, как в Англии. Своим надо жить, а не обезьянничать. Со стародавних времен мы большие мастаки перенимать чужое.

      1
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      Рейтинг: +574

      fhnv > aldo conte 1 час назад

      В англии вообще 7 дивизионов

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      Рейтинг: +3664

      Дядя Серёжа 10 часов назад

      Назад (или вперёд?) в СССР.

      1
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      Рейтинг: +895

      ZENIT84, 12 часов назад

      какой бред им там больше заняться что ли не чем?)))

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      Рейтинг: +183

      Мост 14 часов назад

      Ага,и милицию верните.

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