РПЛ могут переименовать в Высшую лигу или Лигу России

РПЛ вскоре могут переименовать. Состоялось заседание комитета РФС по маркетингу, где обсудили варианты ребрендинга, пишет «Рейтинг Букмекеров».
Согласно первому варианту, РПЛ получит название Высшая лига, ФНЛ – Первая лига, ПФЛ – Вторая лига.
Другой вариант предусматривает, что РПЛ будет носить название Лига России/Национальная лига, ФНЛ – Лига роста/развития, ПФЛ – Лига регионов.
- РФС не исключает, что к обсуждению ребрендинга привлечет болельщиков.
- РПЛ существует с 2001 года.
- ФНЛ основали в 2010 году.
Источник: «Рейтинг Букмекеров»