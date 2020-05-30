Широков: «У меня много перлов о судьях»

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара» и «Спартака» Роман Широков высказался об арбитрах, работающих в РПЛ.

– У меня много перлов о судьях. Карасева клоуном приличным назвал.

– У тебя был любимый судья? Когда видел, что он судит, и понимал, что все, привет.

– У него фамилия вроде бы Кузьменко была. Он молодой судья, выходил и за счет меня хотел самоутвердиться. Ни одного матча не было, чтобы я при нем не получил желтую карточку. Потом его убрали, слава богу. Как судья он был посторонний.

Широков: «Якин – чистый мудак. Я ему так и сказал»