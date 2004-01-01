Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    Широков: «У меня много перлов о судьях»

    Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара» и «Спартака» Роман Широков высказался об арбитрах, работающих в РПЛ.

    – У меня много перлов о судьях. Карасева клоуном приличным назвал.

    – У тебя был любимый судья? Когда видел, что он судит, и понимал, что все, привет.

    – У него фамилия вроде бы Кузьменко была. Он молодой судья, выходил и за счет меня хотел самоутвердиться. Ни одного матча не было, чтобы я при нем не получил желтую карточку. Потом его убрали, слава богу. Как судья он был посторонний.

    Широков: «Якин – чистый мудак. Я ему так и сказал»

    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:33
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76778
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru