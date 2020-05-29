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    Аршавин – о фразе «Ваши ожидания – ваши проблемы»: «Сделал то, что сделал. Я бы ничего не поменял»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин объяснил, почему после вылета с Евро-2012 произнес фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы». Она была адресована депутату.

    «Во-первых, мне кажется, это все описывается в книжках по психологии. Если мы что-то от кого-то ждем, и потом это не получаем, то это не значит, что виноват тот человек, от которого мы этого ожидаем. Может быть, он про это ничего не знает, может быть, он вообще не может этого сделать.

    Во-вторых, это было сказано одному депутату. Я не знал, что меня записывают. С другой стороны, даже если бы и знал, то все равно бы ему это сказал. Жалею ли я об этих словах сейчас? В его адрес – нет.

    На мой взгляд, это мерзкий человек, который хотел выставить себя за народ. Обычно народ у нас не любит депутатов, а в тот раз почему-то решил его поддержать.

    Я сделал то, что я сделал, поэтому... Я бы ничего не поменял», – сказал Аршавин «Матч ТВ».

    • Аршавин на Евро-2012 провел три матча, сделал столько же результативных пасов.
    • Сборную на том турнире тренировал Дик Адвокат.
    • Последний матч за сборную Аршавин провел в августе 2012 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.05.2020 20:51
    Комментарии42
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      Рейтинг: +10

      serga.morozov 24 минуты назад



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      Рейтинг: +831

      фанат джигурды 43 минуты назад

      Кстати, совок85, напомни-ка мне: какой футболист нашей сборной в отборе к Евро-2008, в концовке матча с Андоррой начал руки распускать, схлопотал удаление, и впоследствии Андорра начала давить и чуть не сравняла счёт?
      Тогда бы и никакие хорваты не помогли!!!

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      Рейтинг: +831

      фанат джигурды 53 минуты назад

      Эй, персофан, если бы твой Чипсоед был хоть чуточку умён- то ответил так бы, что всем сказать было бы нечего и приколебаться не к чему!!!

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      Рейтинг: +831

      фанат джигурды 55 минут назад

      Прибежал на ветку главный и единственный персофан Чипсоеда))))

      Пять слов новых выучил и пишет их во все комментарии)))

      Кулюторная столица, страну великую в профиле упомянул, а ума меньше, чем у ученика из класса ЗПР))))

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      Рейтинг: +3137

      Давид59 1 час назад

      После вылета с Евро совать в нос игрокам микрофон было очень "умно". На эмоциях ещё не то можно было услышать

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      Рейтинг: +3137

      Давид59 1 час назад

      Депутат - это похоже Лебедев. Судя по тому, как Андрей его описал.

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      Рейтинг: +246

      Соарес 2 часа назад

      Человек маленький ,а говно большое

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      Рейтинг: +4038

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Не понимаю почему тогда накинулись на Аршавина ?
      Ваши ожидания- ваши проблемы !!!
      В чём здесь оскорбление ???
      Если твои ожидания не соответствуют здравому смыслу, кто виноват ?
      Депутат не депутат, это касается всех !!!

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      Рейтинг: +3836

      sochi-2013 3 часа назад

      В такой интерпретации, вроде не так противно, но....осадочек остался.

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      Рейтинг: +3072

      Hektor 84 9 часов назад

      Получается с твоих слов что ты не знал что болельщики от вас ждали побед и успешного выступления на турнире? Чего отмазываться и искать оправдания? Так лучше и сказал бы извините меня был на эмоциях. Сами проворонили. А он начинает басни плести про психологию. Кстати у футболистов твоего поколения не было духа победителя и не было уверенности в своих силах. Вы то и на турнир в 2008 и не попали бы если б не хорваты. Поколение хорошее было но ленивое и безхарактерное. Что потом и проявилось. В Англии ни один тогда так толком не заиграл. И все потом поехали обратно в Рпл.

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      Рейтинг: +188

      СССР 1985 > Hektor 84 6 часов назад

      Извините кому сказать, быдлу охамевшему что ли, кто они такие, да никто, пыль придорожная. И никто не ищет никаких оправданий, незачем оправдываться и не за что. Ты кому сие пишешь чудила, не смешил бы здешнюю публику. Сборная была отличная в 2012 году, а в 2008 году никакие хорваты не помогли бы, если бы не выиграли у тех же англичан. И в Англии тот же Пав отыграл отлично, а АСА и вовсе ярко, попав в Зал Славы Арсенала и в топ-лучших легионеров за всю историю АПЛ и так далее.. Став яркой звездой АПЛ и лидером Арсенала. И куда же им надо было возвращаться, естественно домой. Ибо возраст уже был 31-32 года. Нелепый ты и безмерно глупый.)

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