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  • Аршавин – о фразе «Ваши ожидания – ваши проблемы»: «Сделал то, что сделал. Я бы ничего не поменял»

Аршавин – о фразе «Ваши ожидания – ваши проблемы»: «Сделал то, что сделал. Я бы ничего не поменял»

29 мая 2020, 20:51
42

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин объяснил, почему после вылета с Евро-2012 произнес фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы». Она была адресована депутату.

«Во-первых, мне кажется, это все описывается в книжках по психологии. Если мы что-то от кого-то ждем, и потом это не получаем, то это не значит, что виноват тот человек, от которого мы этого ожидаем. Может быть, он про это ничего не знает, может быть, он вообще не может этого сделать.

Во-вторых, это было сказано одному депутату. Я не знал, что меня записывают. С другой стороны, даже если бы и знал, то все равно бы ему это сказал. Жалею ли я об этих словах сейчас? В его адрес – нет.

На мой взгляд, это мерзкий человек, который хотел выставить себя за народ. Обычно народ у нас не любит депутатов, а в тот раз почему-то решил его поддержать.

Я сделал то, что я сделал, поэтому... Я бы ничего не поменял», – сказал Аршавин «Матч ТВ».

  • Аршавин на Евро-2012 провел три матча, сделал столько же результативных пасов.
  • Сборную на том турнире тренировал Дик Адвокат.
  • Последний матч за сборную Аршавин провел в августе 2012 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Аршавин Андрей
Комментарии (42)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Ганнибал Лектор
1590776564
Аршавин люто талантлив, а тут всякая шелупонь пытается словить хайп на его имени
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serhio80
1590777477
Ондрюшка, чипсов поешь, успокойся)
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matvei_72
1590778049
Как был говном так им и остался , а жаль потенциал был , но просрал...
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Граф2019
1590778716
ну я Андрюшке за его покер ливеру, все прощаю...
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СССР 1985
1590782862
Все верно, зря только Андрей Сергеевич, с этим отребьем на "вы" разговаривал, да еще и в вежливой форме. Только хорошо прозомбированные нашими, с позволения сказать, СМИ, либо очень ограниченные люди нуждались в каких-либо объяснениях, остальным было всё сразу понятно.
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Hektor 84
1590788704
Получается с твоих слов что ты не знал что болельщики от вас ждали побед и успешного выступления на турнире? Чего отмазываться и искать оправдания? Так лучше и сказал бы извините меня был на эмоциях. Сами проворонили. А он начинает басни плести про психологию. Кстати у футболистов твоего поколения не было духа победителя и не было уверенности в своих силах. Вы то и на турнир в 2008 и не попали бы если б не хорваты. Поколение хорошее было но ленивое и безхарактерное. Что потом и проявилось. В Англии ни один тогда так толком не заиграл. И все потом поехали обратно в Рпл.
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Соарес
1590816357
Человек маленький ,а говно большое
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фанат джигурды
1590821081
Прибежал на ветку главный и единственный персофан Чипсоеда)))) Пять слов новых выучил и пишет их во все комментарии))) Кулюторная столица, страну великую в профиле упомянул, а ума меньше, чем у ученика из класса ЗПР))))
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фанат джигурды
1590821161
Эй, персофан, если бы твой Чипсоед был хоть чуточку умён- то ответил так бы, что всем сказать было бы нечего и приколебаться не к чему!!!
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фанат джигурды
1590821760
Кстати, совок85, напомни-ка мне: какой футболист нашей сборной в отборе к Евро-2008, в концовке матча с Андоррой начал руки распускать, схлопотал удаление, и впоследствии Андорра начала давить и чуть не сравняла счёт? Тогда бы и никакие хорваты не помогли!!!
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