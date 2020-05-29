Аршавин – о фразе «Ваши ожидания – ваши проблемы»: «Сделал то, что сделал. Я бы ничего не поменял»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин объяснил, почему после вылета с Евро-2012 произнес фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы». Она была адресована депутату.

«Во-первых, мне кажется, это все описывается в книжках по психологии. Если мы что-то от кого-то ждем, и потом это не получаем, то это не значит, что виноват тот человек, от которого мы этого ожидаем. Может быть, он про это ничего не знает, может быть, он вообще не может этого сделать.

Во-вторых, это было сказано одному депутату. Я не знал, что меня записывают. С другой стороны, даже если бы и знал, то все равно бы ему это сказал. Жалею ли я об этих словах сейчас? В его адрес – нет.

На мой взгляд, это мерзкий человек, который хотел выставить себя за народ. Обычно народ у нас не любит депутатов, а в тот раз почему-то решил его поддержать.

Я сделал то, что я сделал, поэтому... Я бы ничего не поменял», – сказал Аршавин «Матч ТВ».