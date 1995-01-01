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    Экс-ассистент Гвардиолы Торрент: «Месси приедет на ЧМ-2022 и поднимет кубок. Он заслужил эту победу»

    Доменек Торрент, ранее работавший ассистентом главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, рассказал о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.

    – Как вам кажется, обижает ли Месси постоянное сравнение с Марадоной в Аргентине?

    – Я прекрасно понимаю это сравнение. Диего тоже был потрясающим игроком. Может быть, не с такой продолжительной карьерой на элитном уровне, как у Лео. Но Диего выиграл чемпионат мира-1986. Вернее, он был ключевым футболистом на том ЧМ.

    Лео мог выиграть кубок мира в Бразилии в 2014 году в равном финале против Германии. Если бы он выиграл этот чемпионат мира, сегодня в Аргентине его оценивали бы иначе. Мне кажется несправедливым оценивать его по тому, выиграл ли он кубок мира или нет. Мне кажется, он приедет на ЧМ-2022 в отличной форме и, надеюсь, сможет поднять там кубок. Своей карьерой он заслужил эту победу, – заявил Торрент.

    • Торрент был ассистентом Гвардиолы в молодежном составе «Барселоны», в основной команде каталонцев, в «Баварии» и в «Манчестер Сити».
    • Они работали вместе с 2007 по 2018-й.
    • Торрент покинул тренерский штаб Гвардиолы, чтобы возглавить «Нью-Йорк Сити».

    Источник: Ole

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    Сегодня, 07:24
    Комментарии4
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      Рейтинг: +804

      Play 5 часов назад

      Месси конечно досталось не самое сильное поколение аргентинских футболистов, видимо все удобрения на него ушли. Вся мощь сконцентрирована в атаке - Месси, Игуаин, Агуэро, Тевес, Лавесси, Ди Мария, Пасторе, а вот с обороной проблемы, сильного вратаря тоже не было уже лет двадцать. А как говорил Сэр Алекс - атака выигрывает матчи, а оборона выигрывает титулы. Так же Аргентина уже сколько лет не может найти своего тренера, с момента дебюта Месси в сборной уже десяток сменилось. Серебро 2014 года это и так большой успех. У Марадоны тоже в 86ом не то чтобы супер команда была, мало кто вообще вспомнит кого-то из той команды кроме Марадоны, Пассарелла и Бурручага разве что, но там Диего божественно тащил. Это навсегда останется последней ступенькой Месси до истинного величия, он игрок одной команды, и сколько бы тысяч кубков он не выиграл в составе Барселоны, больше ему не выиграть ничего.

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      Рейтинг: +804

      Play 5 часов назад

      Опять "Король заголовков" писал новость, чувствую перо мастера.
      Заголовок - "Месси приедет на ЧМ-2022 и поднимет кубок"
      Цитата из текста - "Мне кажется, он приедет на ЧМ-2022 в отличной форме и, надеюсь, сможет поднять там кубок"
      Мастерски перевернул суть сказанного, специалист х*ев

      1
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      Рейтинг: +5040

      серега кашин 7 часов назад

      ну это только время покажет, а сборная без мессм играет лучше

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      Рейтинг: +379

      Armani nn > серега кашин 6 часов назад

      Ну можно просто приехать,а сборная пусть играет)

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