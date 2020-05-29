Экс-ассистент Гвардиолы Торрент: «Месси приедет на ЧМ-2022 и поднимет кубок. Он заслужил эту победу»

Доменек Торрент, ранее работавший ассистентом главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, рассказал о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.

– Как вам кажется, обижает ли Месси постоянное сравнение с Марадоной в Аргентине?

– Я прекрасно понимаю это сравнение. Диего тоже был потрясающим игроком. Может быть, не с такой продолжительной карьерой на элитном уровне, как у Лео. Но Диего выиграл чемпионат мира-1986. Вернее, он был ключевым футболистом на том ЧМ.

Лео мог выиграть кубок мира в Бразилии в 2014 году в равном финале против Германии. Если бы он выиграл этот чемпионат мира, сегодня в Аргентине его оценивали бы иначе. Мне кажется несправедливым оценивать его по тому, выиграл ли он кубок мира или нет. Мне кажется, он приедет на ЧМ-2022 в отличной форме и, надеюсь, сможет поднять там кубок. Своей карьерой он заслужил эту победу, – заявил Торрент.