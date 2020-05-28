Мариу может перейти в «Марсель», «Бетис» или «Спортинг»

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу, арендованный «Локомотивом», может уйти из миланского клуба.
По информации журналиста Николо Скиры, португалец не входит в планы главного тренера миланцев Антонио Конте. Игроком интересуются «Марсель», «Бетис» и «Спортинг».
Мариу покинет «Локомотив» 30 июня, поскольку московский клуб не смог договориться о продлении аренды.
- В текущем сезоне Мариу провел за «Локомотив» 15 матчей, забил один гол и сделал пять ассистов.
- Рыночная стоимость футболиста – 14,5 миллиона евро.
Источник: Твиттер Николо Скира
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.