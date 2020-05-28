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    Мариу может перейти в «Марсель», «Бетис» или «Спортинг»

    Полузащитник «Интера» Жоау Мариу, арендованный «Локомотивом», может уйти из миланского клуба.

    По информации журналиста Николо Скиры, португалец не входит в планы главного тренера миланцев Антонио Конте. Игроком интересуются «Марсель», «Бетис» и «Спортинг».

    Мариу покинет «Локомотив» 30 июня, поскольку московский клуб не смог договориться о продлении аренды.

    • В текущем сезоне Мариу провел за «Локомотив» 15 матчей, забил один гол и сделал пять ассистов.
    • Рыночная стоимость футболиста – 14,5 миллиона евро.

    Источник: Твиттер Николо Скира

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    28.05.2020 17:41
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