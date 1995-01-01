Месси: «В 2016 году я не хотел оставаться в «Барселоне». Ко мне плохо относились в Испании»

Роналду по схожей причине свалил в Ювентус. Правда, я не верю в то, что Месси реально бы ушёл. От мыслей к действиям дорога длинная. Барса бы его уговорила остаться, да и сам он в клубе с детских времён. Он уже настолько же испанец, насколько аргентинец. Каталонцы его за своего принимают. Месси не из тех, кто так просто будет уходить оттуда, где его второй дом. Думаю, это были мысли от огорчения и обиды, чем реальное желание. Ну и цена трансфера. Кто ж его тогда бы купил? У кого бы денег хватило и смелости? Это было ещё до великого перехода Неймара.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что в 2016 году мог покинуть клуб. Аргентинца не устраивало отношение к себе.
«Я хотел уехать в то время. Не хотелось оставаться в Испании. Чувствовал, что ко мне плохо относились. Однако официальных предложений от других клубов не было.
Сейчас же вместе с семьей хочу быть в Барселоне и завершить здесь карьеру», – цитирует Месси Mirror.
- В 2016 году Месси предстал перед судом по делу об уклонении от налогов.
- Месси – воспитанник «Барселоны».
- Аргентинец ничего не выигрывал на уровне сборных.