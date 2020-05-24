Месси: «В 2016 году я не хотел оставаться в «Барселоне». Ко мне плохо относились в Испании»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что в 2016 году мог покинуть клуб. Аргентинца не устраивало отношение к себе.

«Я хотел уехать в то время. Не хотелось оставаться в Испании. Чувствовал, что ко мне плохо относились. Однако официальных предложений от других клубов не было.

Сейчас же вместе с семьей хочу быть в Барселоне и завершить здесь карьеру», – цитирует Месси Mirror.