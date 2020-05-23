«Локомотив», «Динамо» и «Спартак» привели базы в соответствие с требованиями Роспотребнадзора

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что три столичных клуба привели свои учебно-тренировочные базы в соответствие с требованиями Роспотребнадзора. Речь идет о «Локомотиве», «Динамо» и «Спартаке».

«Накануне я лично объезжал все три тренировочные площадки – в Баковке, Новогорске и Тарасовке. Они получили от нас стандарт еще в среду, в его рамках они привели в соответствие все тренировочные площадки, зоны проживания, спортивные зоны. Базы полностью соответствуют заявленному стандарту. Мы периодически будем их проверять на то, чтобы стандарт беспрекословно выполнялся.

За каждой площадкой закреплен старший по учебно-тренировочной базе и старший по клубу, определенные приказом по учреждению. Также выделены стюарды, которые будут следить за соблюдением стандарта, они будут носить красную одежду. Это люди из состава клубов, на них приказом по учреждению эти полномочия определены. Все люди закреплены, иначе бы они не прислали постановления в адрес правительства Московской области и не получили бы разрешения», – сказал Терюшков.