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    «Локомотив», «Динамо» и «Спартак» привели базы в соответствие с требованиями Роспотребнадзора

    Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что три столичных клуба привели свои учебно-тренировочные базы в соответствие с требованиями Роспотребнадзора. Речь идет о «Локомотиве», «Динамо» и «Спартаке».

    «Накануне я лично объезжал все три тренировочные площадки – в Баковке, Новогорске и Тарасовке. Они получили от нас стандарт еще в среду, в его рамках они привели в соответствие все тренировочные площадки, зоны проживания, спортивные зоны. Базы полностью соответствуют заявленному стандарту. Мы периодически будем их проверять на то, чтобы стандарт беспрекословно выполнялся.

    За каждой площадкой закреплен старший по учебно-тренировочной базе и старший по клубу, определенные приказом по учреждению. Также выделены стюарды, которые будут следить за соблюдением стандарта, они будут носить красную одежду. Это люди из состава клубов, на них приказом по учреждению эти полномочия определены. Все люди закреплены, иначе бы они не прислали постановления в адрес правительства Московской области и не получили бы разрешения», – сказал Терюшков.

    • Рестарт сезона РПЛ запланирован на 21 июня.
    • Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, спортивные объекты для тренировок клубов Премьер-лиги в регионе возобновят работу не ранее 23 мая.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      Борат 24 минуты назад

      А мне приснился сон прекрасный
      Москва сгорела целиком
      С локомотивом и динамо
      И с цска и спартаком !!!

      Бом ! Бом ! Бом !

      Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13146

      vka1970 33 минуты назад

      Достали уже своими стандартами.Футбол показывайте скотыняки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2435

      alarm 1 час назад

      ахаха, на свинячник наслали роспотребназор, млять, ухаха!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      NewLife 1 час назад

      Повесили таблички: "Вход заразным бомжам запрещен"

      2
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      Рейтинг: +5879

      Persona_non_Grata > NewLife 1 час назад

      Ну их то бомжатник никак не привести в порядок , как ни старайся .

      2
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