Ossetia News: владикавказский «Спартак» расформируют. Команда в зоне «Юг» финишировала последней

Профессиональный футбол России близок к потере еще одного клуба. Как пишет Ossetia News, вскоре ликвидируют владикавказский «Спартак», который в последнем сезоне зоны «Юг» ПФЛ финишировал последним.

«В клубе давно финансовые проблемы. Можно сказать, что команды уже давно нет. Никаких подвижек, ребята занимались сами, по индивидуальной программе. Скорее всего, команды уже не будет, ее переформируют. Но будет академия. Весь персонал клуба перенаправят в футбольную академию. Команду тоже расформируют, но какова будет их дальнейшая судьба сказать сложно», – сказал источник в клубе.