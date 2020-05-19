AS: Холанд не перейдет в «Реал» раньше 2022 года

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд вряд ли окажется в «Реале» раньше лета 2022 года.

По информации AS, немецкий клуб устно договорился с агентом футболиста Мино Райолой, что норвежец отыграет за команду хотя бы 2,5 сезона.

Если же мадридцы захотят купить форварда раньше, то за него придется заплатить более 120 миллионов евро, что малореально в условиях кризиса.

Холанд после январского перехода в «Боруссию» забил 13 голов в 11 матчах.

Его рыночная стоимость – 72 миллиона евро.

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