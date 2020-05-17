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    AS: Холанд не перейдет в «Реал» раньше 2022 года

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд вряд ли окажется в «Реале» раньше лета 2022 года.

    По информации AS, немецкий клуб устно договорился с агентом футболиста Мино Райолой, что норвежец отыграет за команду хотя бы 2,5 сезона.

    Если же мадридцы захотят купить форварда раньше, то за него придется заплатить более 120 миллионов евро, что малореально в условиях кризиса.

    • Холанд после январского перехода в «Боруссию» забил 13 голов в 11 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 72 миллиона евро.

    AS: «Реал» хочет в 2021 году создать атакующее трио Азар – Холанд – Мбаппе

    Источник: AS

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    Сегодня, 00:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1198

      FENIX-SL 49 минут назад

      правильно относительно боруссии
      а то постоянно упускают игроков и чемпионство соответственно

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