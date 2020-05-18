AS: «Реал» хочет в 2021 году создать атакующее трио Азар – Холанд – Мбаппе

«Реал» намерен создать новое атакующее трио в следующем году, утверждает AS.

По информации источника, в мадридском клубе планируют найти средства на покупку Килиана Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».

Сообщается, что линию атаки с французом и норвежцем дополнит купленный год назад за 100 миллионов евро вингер Эден Азар.