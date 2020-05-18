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    AS: «Реал» хочет в 2021 году создать атакующее трио Азар – Холанд – Мбаппе

    «Реал» намерен создать новое атакующее трио в следующем году, утверждает AS.

    По информации источника, в мадридском клубе планируют найти средства на покупку Килиана Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».

    Сообщается, что линию атаки с французом и норвежцем дополнит купленный год назад за 100 миллионов евро вингер Эден Азар.

    • Рыночная стоимость Мбаппе – 180 миллионов евро, Холанда – 72 миллиона.
    • Контракт Азара с «Реалом» рассчитан до 2024 года.

    Источник: AS

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9584

      DeStar 17 минут назад

      Азар уже на пенсию уйдет за бэйлом в это время. А мбаппе еще нужно купить, в целом не плохо смотрится. но это как всегд слухи, дай бог мбаппе перейдет. А так есть вини и родриго

      0
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      Рейтинг: +1911

      Danish Dynamite 1 час назад

      Не надо Холанду в Испанию. Либо Германия, либо АПЛ. Это силовой форвард, в Реале не приживаются такие, сколько случаев было...

      1
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      Рейтинг: +2061

      Бухбух 1 час назад

      Азар не потянет. Он щас уже стал хрустальным, а через год будет еще хрустальнее.

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      Рейтинг: +1859

      KPCCSPB 1 час назад

      Да не продадут Холанда в Реал, Боруссия для ЛЧ подбирали напа, и он им подходит. Пусть Мбапе забирают в обмен на Йовича

      0
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      Рейтинг: +70

      Jurabay 2 часа назад

      Может реал ****** хочет взад

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      Рейтинг: +8244

      Skull_Boy 2 часа назад

      Ну ну про Йовича тоже песни пели, что гениальный нападающий

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