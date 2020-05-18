AS: «Реал» хочет в 2021 году создать атакующее трио Азар – Холанд – Мбаппе

Азар уже на пенсию уйдет за бэйлом в это время. А мбаппе еще нужно купить, в целом не плохо смотрится. но это как всегд слухи, дай бог мбаппе перейдет. А так есть вини и родриго
«Реал» намерен создать новое атакующее трио в следующем году, утверждает AS.
По информации источника, в мадридском клубе планируют найти средства на покупку Килиана Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».
Сообщается, что линию атаки с французом и норвежцем дополнит купленный год назад за 100 миллионов евро вингер Эден Азар.
- Рыночная стоимость Мбаппе – 180 миллионов евро, Холанда – 72 миллиона.
- Контракт Азара с «Реалом» рассчитан до 2024 года.