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    Президент ФНЛ – о турнире четырех клубов за выход в РПЛ: «Для этого нужно аннулировать 27 сыгранных туров»

    Президент ФНЛ Игорь Ефремов объяснил, почему в этом сезоне не будет стыковых матчей за право играть в РПЛ, а также назвал причину отказа от проведения мини-турнира с участием «Ротора», «Химок», «Чертаново» и «Торпедо».

    – Почему лига не настояла на стыковых матчах? Две команды поднимаются, а две команды, которые могли бы сыграть в стыковых матчах, не играют.

    – Не хочу углубляться в юридическую казуистику. Как вы знаете, права и все нюансы, связанные со стыковыми матчами, – это прерогатива не премьер-лиги или ФНЛ, а РФС. Мне кажется, Александр Дюков очень подробно ответил на ваш вопрос. К сожалению, это в том числе, потому что нет времени. Стыковые матчи можно играть только лишь после финала Кубка, который стоит 25 июля. 26, 27 – играть нельзя, 28 – нужно сыграть один стыковой матч, потом следующий можно сыграть 1 августа, а 2 августа начинается чемпионат. Все прекрасно понимают, что существует определенная несправедливость, но существуют вещи, которые мы не можем реализовать, потому что это невозможно.

    – Почему бы не сыграть турнир с участием четырех команд?

    – В самом начале в рабочей группе была выдвинута такая идея. Но проанализировав все ситуации, в том числе с юридической точки зрения, понятно, что провести такой турнир возможно только в случае, если аннулировать соревнования, которые прошли в количестве 27 туров. Возникает масса юридических вопросов. Если мы говорим о четырех командах, то мы апеллируем к таблице, которая сейчас есть. Но если мы ее аннулировали, то гипотетически любая команда может участвовать в таком турнире. На мой взгляд, участие в любом соревновании – это добрая воля команд. Почему-то никто не спрашивает «Ротор» или «Химки» об участии в этом турнире.

    – То есть со стороны «Ротора» или «Химок» было бы полным правом отказаться от участия в добровольном стыковом турнире, если он не предусмотрен регламентом?

    – Все, что не охвачено регламентом, не поддается юридической оценке. Чтобы говорить об этом турнире, нужно аннулировать 27 туров. Дальнейший вопрос: есть рекомендации ФИФА по контракту. Они касаются текущих соревнований, а не какого-то нового турнира. Это тоже аргумент серьезный.

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    Источник: «Матч ТВ»

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